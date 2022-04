Akaryakıtta devrim gibi gelişme: Devasa uçağı onunla uçurdular

Çevreciler planlara karşı seferber oluyorlar. Atlantic, The Guardian ve Nature, madencilik tarafından tehdit edilebilecek hassas deniz ekosistemlerine atıfta bulunan makaleler yayınladı. Aynı zamanda, Uluslararası Enerji Ajansı, 2030 yılına kadar 145 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını tahmin ediyor. Her birinin, birkaç kilogramdan birkaç düzine kilograma kadar değişen miktarlarda kobalt, manganez ve nikel içeren bir pili olacak. her biri.