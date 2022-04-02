Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Akaryakıtta devrim gibi gelişme Devasa uçağı onunla uçurdular
DÜNYA EKONOMİSİ

Akaryakıtta devrim gibi gelişme: Devasa uçağı onunla uçurdular

Kullanılmış yemeklik yağlardan üretilen 'sürdürülebilir havacılık yakıtı' olarak da bilinen 'SAF' Fransa'da Airbus A380 dev yolcu uçağında başarıyla kullanıldı. Toulouse'tan havalanan uçak, 3 saat boyunca havada kaldı. Söz konusu uçuş için 27 ton SAF yakıtı sağlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Akaryakıtta devrim gibi gelişme: Devasa uçağı onunla uçurdular
Kullanılmış yemeklik yağdan uçak yakıtı üretildi.

Kullanılmış yemeklik yağlar, ulaşım sektöründe çevreci yatırım oluyor. Dev yolcu uçağı Airbus A380, ilk defa kullanılmış yemeklik yağlardan üretilmiş SAF adı verilen biyo yakıtla ile uçtu.

TRT Haber'de yer alan habere göre uçağın dört motorundan biri yüzde yüz SAF yakıtla çalıştırıldı. Fransa'nın Toulouse kentinden havalanan uçak, 3 saat boyunca havada kaldıktan sonra Nice kentine indi. Uçuş için 27 ton SAF yakıtı sağlandı.

SAF adı verilen yakıt, "Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı" olarak biliniyor. Kullanılmış yemeklik yağların yanı sıra diğer atık yağlardan oluşuyor.

Havacılık sektörünün 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmasında kilit rol oynaması bekleniyor. Airbus gruplarından A350 ve A319 da geçen yıl bu çevreci yakıt ile uçuş yapmıştı. 2035'e kadar sıfır emisyonlu uçak üretimi hedefleyen firmanın ticari uçaklarının tamamı yüzde 50 biyoyakıt karışımıyla uçuyor.

Geleceğin otomobillerine güç verecek alternatif yakıtlar
TEKNOLOJİ
Geleceğin otomobillerine güç verecek alternatif yakıtlar

Geleceğin yakıtı denizin altında yatıyor
FOTOĞRAF 10
Title
Challenger Seferi, bir çağın en büyük bilimsel keşiflerinden biriydi.
Title
Gemi 125.936 kilometre yol kat etti ve bu sefer, destekçilerinin en çılgın hayallerinin ötesinde başarılı oldu. 4.700 yeni deniz türü, Atlantik Ortası Sırtı ve Mariana Çukuru bu seferde keşfedildi.
Title
Deniz örnekleri toplamak ve deniz tabanının büyük alanlarını haritalamak, örneklemek amacıyla denize açılan mürettebatın en şaşırtıcı keşfi, 18 Şubat 1873'te Kanarya Adaları yakınlarındaki bir sualtı ovasını tararken kayıtlara geçti.
Title
Tarama aparatı patates büyüklüğünde yumrularla dolu olarak yüzeye döndü. Sonraki analizlerde, bunların manganez, nikel ve demir açısından zengin olduğunu tespit edildi.<br>
Title
GELECEĞİN OTOMOBİL YAKITI DENİZİN ALTINDA YATIYOR<br><br>Önümüzdeki on yılda, TOGG gibi elektrikli araçlara geçişin, lityum iyon pillerdeki tüm önemli metaller ve deniz tabanı nodüllerinde bulunan kobalt, nikel, bakır ve manganez talebini artırması bekleniyor.
Title
Çok yakında, mevcut teknolojilerle bu yumruları toplamak ve değerli metallerini daha geleneksel madencilik teknikleriyle rekabet edebilecek maliyetlerle kazanmak için, kullanılıp kullanılamayacağını öğreneceğiz.
Title
Çalışmalara başlayan, Metals Company adlı Kanadalı bir firma (eski adıyla DeepGreen Metals), bir yüzey destek gemisine bağlı deniz tabanı robotik toplayıcı aracıyla, yumru toplama sistemini test etmeye başlamayı planlıyor.
Title
Belçika merkezli Global Sea Mineral Resources , robotik bir denizaltı nodül toplayıcısını da test ediyor ve Metals Company ile Clarion-Clipperton Bölgesi olarak adlandırılan geniş Pasifik uçurum düzlüklerinin aynı bölgesini çıkarmayı planlıyor.<br><br>Metals Company, sadece Clarion Bölgesi'ndeki araştırma alanındaki nodüllerin metal içeriğinin 250 milyon EV sağlayabileceğini iddia ediyor .
Title
RİSKLER<br><br>Bir diğer girişim yine Kanada merkezli şirket Nautilus Minerals'in büyük ölçekli derin deniz madenciliği çalışmaları... Nautilus'un fikri, yumru toplamak değil, daha ziyade, binlerce yıldır değerli metallerin ve minerallerin biriktiği derin deniz termal menfezlerinin yakınındaki kabuklu tortuları kesip delmekti.<br><br>Ancak 686 milyon ABD doları topladıktan, üç büyük denizaltı sondaj robotu inşa ettikten ve Papua Yeni Gine açıklarında deniz yatağını çıkarmak için bir lisans aldıktan sonra Nautilus, Kasım 2019'da iflas etti. İflas ettiğinde henüz hiç maden çıkaramamıştı.
Title
Çevreciler planlara karşı seferber oluyorlar. Atlantic, The Guardian ve Nature, madencilik tarafından tehdit edilebilecek hassas deniz ekosistemlerine atıfta bulunan makaleler yayınladı. Aynı zamanda, Uluslararası Enerji Ajansı, 2030 yılına kadar 145 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını tahmin ediyor. Her birinin, birkaç kilogramdan birkaç düzine kilograma kadar değişen miktarlarda kobalt, manganez ve nikel içeren bir pili olacak. her biri.
Geleceğin yakıtı denizin altında yatıyor
Her geçen gün enerjiye olan talep artarken, ülkeler çeşitli yatırımlarla yeni enerji kaynakları peşinde koşuyor. Yenilenebilir enerjiden, uzay madenciliğine uzanan bu çalışmalar, şimdi okyanusların dibinde hızlanacak. Elektrikli araçlara geçişle, çok fazla ihtiyaç duyulan lityum iyon pillerdeki tüm önemli metallerin, deniz tabanından elde edilebileceği düşünülüyor. Çalışmalar başarılı olursa, geleceğin otomobillerinin yakıtı, denizin dibinden çıkarılacak.


Akaryakıtta devrim gibi gelişme

Akaryakıtta devrim gibi gelişme

Geleceğin yakıtı: Devasa uçağı onunla uçurdular.
Kimse 15 Temmuzdannasıl çıktığımızı sormuyor

'Kimse 15 Temmuz'dan
nasıl çıktığımızı sormuyor'

İçişleri Bakanı Soylu polislerle sahur yaptı.
Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

'Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz'

​Hollanda Başbakanı 'Net olalım' diyerek duyurdu.
Çorum'un ilk kadın Ramazan davulcusu

Çorum'un ilk kadın Ramazan davulcusu

​Vatandaşları ilk sahura manilerle uyandırdı.
Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan

Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan

​11 ayın sultanı, karamsarlık ve buhran bulutlarını dağıtma umudu getirdi.
Eşsiz bir fırsat

Eşsiz bir fırsat

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan mesajı.

Erbakan hocamız CHP'yle asla birlikte olmazdı

Erbakan hocamız CHP'yle asla birlikte olmazdı

​Fatih Erbakan SP lideri Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.

Mariupol düşüyor

Mariupol düşüyor

​Rusya bir aydır kuşattığı liman kentini ele geçirmek üzere.
İhaleler FETÖ'ye

İhaleler FETÖ'ye

​Örgüt imamı Erkan Karaaslan'a Avcılar Belediyesi'ndeki 6 ihaleden 3 milyon lira verilmiş.
En iyisi teslim olmak

En iyisi teslim olmak

​Yakalanacaklarını anlayan kripto FETÖ'cüler dökülüyor.
Etiketlerde KDV indirimi

Etiketlerde KDV indirimi

Vatandaşın faturası 100 TL düşecek.
Hasankeyfli

Hasankeyfli

​Hasankeyf yerel doku korunarak sil baştan inşa edildi.
150 yıl sonra

150 yıl sonra

​Registon Meydanı ve Tilla Kâri Medresesi Kur'an ve ezan sesiyle yankılanacak.
Korku filmleri neden hep ‘üç harfli’

Korku filmleri neden hep ‘üç harfli’

​Ülkemiz sinemasında son 20 yılda en çok üretilen türlerden biri korku.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.