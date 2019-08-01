Ekonomi Albayrak Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albayrak: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının faizlerde düşüş süreçlerini başlattığını açıkladı. Albayrak, dengelenme sürecinin pozitif etkilerinin piyasaya yansıdığı ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının faiz indirimlerine ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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