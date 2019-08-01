Ekonomi Konuttan sonra otomotiv sektörü de indirim bekliyor
OTOMOTİV

Konuttan sonra otomotiv sektörü de indirim bekliyor

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından konutta beklenen indirim gerçekleşirken döviz kurlarındaki yüksekli ve faiz oranları yüzünden sıkıntılı bir dönem geçiren otomotiv sektörü de faizlerde indirim bekliyor. Satışların vergi indirimlerinin sona ermesiyle birlikte Temmuz ayında geçen yıla kıyasla yüzde 70'e yakın daralmasını bekleyen sektör temsilcileri toparlanma için kredi faizlerinin yüzde 1.5'in altına inmesi gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi Reuters
Otomotiv sektöründeki daralma vergi indirimlerinin kalkması ile daha da hızlanacak.
Otomotiv sektöründeki daralma vergi indirimlerinin kalkması ile daha da hızlanacak.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Temmuz'da pazarı 13,000-15,000 adet aralığında beklediklerini ifade ederek, "Satışların düşmesinin sebebi faizlerin yüksekliği... (geçmişte) aylık taşıt kredisi faizlerinin %1 mertebesinde olduğu dönemlerde pazarın sürekli büyüdüğünü gördük... %1.5-1.7'lere çıktığında ise her zaman pazar düşüşe geçmişti" dedi.

  • Şahsuvaroğlu yılın ilk çeyreğinde %3.1'e kadar yükselen taşıt kredisi faizinin ikinci çeyrekte %2.2-2.5 arasına indiğini, TCMB'nin geçen haftaki sert faiz indiriminin ardından bazı bankaların faizleri %1.70'lere doğru düşürdüğünü belirtti.

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YÜZDE 1.5'İN ALTINA İNERSE TOPARLANMA BAŞLAR

OYDER'in yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinin devam edeceğini düşündüğünü belirten Şahsuvaroğlu, faizler %1.5'in altına indikten sonra pazarın yukarı yönlü bir seyir izleyebileceğini belirtti.

Türkiye otomotiv pazarı TL'nin sert değer kaybettiği, kredi maliyetlerinin hızla sıçradığı ve tüketici güveninin 10 yılın en düşük seviyelerine gerilediği geçen yıl sert geriledi.

ARALIKSIZ DARALIYOR

İki yıl önce 1 milyon adete yakın olan otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıl Nisan ayından bu yana aralıksız olarak keskin şekilde daralıyor. Vergi indirimleri daralmanın gücünü bir miktar hafifletse de satışlar geçen yıl %35 daralarak 621,000 adete indi. Bu yılın ilk altı ayında ise satışlar %45 daralarak 195,000 adete düştü.

400 BİN ADETE GERİLEYECEK

Daralmanın hız kesmesini sağlayan vergi indirimlerinin Haziran sonunda bitmesiyle birlikte pazarın küçülmeyi sürdürmesi bekleniyor. Bir başka sektör derneği olan distribütör şirketlerin temsilcisi ODD bu yıl pazarın 350,000-400,000 adete gerileyeceğini tahmin ediyor.

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Yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinin devam etmesini beklediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, kredi faizlerinde gerileme gerçekleşirse ve bankaların tüketicilerden gelen kredi taleplerini onaylamaları halinde satışların 400,000-450,000 adete toparlanabileceğini ifade etti. Ancak bankaların şu anda tüketicilere kredi onayında "önemli sorunlar" olduğuna dikkat çekti.

TÜKETİCİ FAİZDEN KAZANÇ SAĞLAMAK İSTİYOR

Otomotiv pazarında talebin tüketici güveninden ziyade kredi ve mevduat faizlerinin yüksekliğinden etkilendiğini kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunan Şahsuvaroğlu, "Tüketici faizlerden elde edeceği ekonomik kazancı düşünüyor... mevduat faizlerinden istifade etmek istiyor... şu anda önümüzdeki en büyük engellerden birisi de mevduat faiz oranlarının yüksekliği" dedi ve mevduat faizlerinin düşeceğini umduklarını ifade etti.

Şahsuvaroğlu son olarak satışların keskin gerilediği geçen bir yılda kapanan bayiler olduğuna dikkat çekerek, yetkili satıcıların kapanmaması ve istihdam kayıpları yaşanmaması için otomotiv pazarının 750,000-800,000 adetin altına gerilememesi gerektiğini ifade etti.

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