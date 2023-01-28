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Ekonomi

Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenecek olan Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi için geri sayım başladı

Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi olan '1.Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi', Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde gerçekleştirilecek. 30 Ocak Pazartesi günü Four Seasons Bosphorus Hotel'de düzenlenecek olan zirvede petrol ve doğalgazdan, elektrik, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerine kadar Türkiye'nin gelecek yüzyılına damga vuracak konu başlıkları ele alınacak. Zirve TVNET, TVNET Radyo ve Albayrak Medya sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

17:35 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi

1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi

Geçtiğimiz 100 yılda enerji alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştiren Türkiye'de şimdi de iklim krizi ve sürdürülebilirlik gündeminde enerji sektörünün gelecek 100 yılı planlanıyor. Albayrak Medya ‘Enerjide Türkiye Yüzyılı’nı değerlendirirken, Türkiye’nin gelecek yüzyılı için de hazırlık yapıyor.

Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi

Petrol, doğalgaz, elektrik, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerinin aynı gün, aynı çatı altında buluşturan Türkiye yüzyılının ilk enerji zirvesi için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde ve Albayrak Medya öncülüğünde 30 Ocak Pazartesi günü
'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'
gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmalarıyla başlayacak zirveye enerji sektöründen birçok değerli isim ve firma katılacak.

Bakan Dönmez ile özel oturum düzenlenecek

Albayrak Medya’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla ortaklaşa gerçekleştireceği zirvenin açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı bir oturumla gerçekleşecek.

RHG Enertük Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Türk Havayolları, Türk Telekom, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası’nın Ana Sponsoru olduğu; BOTAŞ, EnerjiSa, EPİAŞ, ETİ MADEN, Kalyon Enerji, Kömür İşletmeleri A.Ş., Smart Güneş Teknolojileri’nin Destekçisi olduğu zirve İstanbul Beşiktaş'taki
Four Seasons Bosphorus Hotel
'de düzenlenecek.

TVNET ve TVNET RADYO'dan canlı yayınlanacak

Türkiye’nin gelecek yüzyılının ele alınacağı zirve, TVNET ve TVNET RADYO’nun ortak yayınının yanı sıra, Albayrak Medya sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

Enerjide Türkiye’nin vizyonunun ortaya konulacağı zirvede;

• Türkiye Yüzyılı’nda Yeni Keşifler,

• Enerji Merkezinde Türkiye,

• Türkiye Yüzyılı’nda Küreselleşen Madencilik,

• Ve Türkiye Yüzyılı’nda Yeşil Enerji Dönüşümü konu başlıkları ele alınacak.


#1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi
#Albayrak Medya
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
#Four Seasons Bosphorus Hotel
1 saat önce
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Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenecek olan Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi için geri sayım başladı
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