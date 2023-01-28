Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenecek olan Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi için geri sayım başladı

Yeni Şafak 23 Ocak 1995’te “Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle, bu ülkenin birikimini yansıtmak için yayın hayatına başladı. Postmodern 28 Şubat darbesinin yaşandığı, daha sonra da sokak, yargı ve askeri darbe girişimlerinin olduğu, Türkiye’nin büyük dönüşümler geçirdiği bu 28 yılda önemli gazetecilik yaptı. Yola Yeni Şafak gazetesiyle çıkan Albayrak Medya, bugün bünyesindeki dergiler, dijital platformlar, televizyon ve yayıneviyle de Türkiye’ye değer katıyor.