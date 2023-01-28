Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenecek olan Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi için geri sayım başladı

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1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi
Geçtiğimiz 100 yılda enerji alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştiren Türkiye'de şimdi de iklim krizi ve sürdürülebilirlik gündeminde enerji sektörünün gelecek 100 yılı planlanıyor. Albayrak Medya ‘Enerjide Türkiye Yüzyılı’nı değerlendirirken, Türkiye’nin gelecek yüzyılı için de hazırlık yapıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmalarıyla başlayacak zirveye enerji sektöründen birçok değerli isim ve firma katılacak.
Albayrak Medya’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla ortaklaşa gerçekleştireceği zirvenin açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı bir oturumla gerçekleşecek.
Türkiye’nin gelecek yüzyılının ele alınacağı zirve, TVNET ve TVNET RADYO’nun ortak yayınının yanı sıra, Albayrak Medya sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.
Enerjide Türkiye’nin vizyonunun ortaya konulacağı zirvede;
• Türkiye Yüzyılı’nda Yeni Keşifler,
• Enerji Merkezinde Türkiye,
• Türkiye Yüzyılı’nda Küreselleşen Madencilik,
• Ve Türkiye Yüzyılı’nda Yeşil Enerji Dönüşümü konu başlıkları ele alınacak.