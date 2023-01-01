Biz büyük bir aileyiz: Türkiye’nin birikimi Yeni Şafak 29'uncu yılına girdi

Hekimler Birliği Vakfı 1994’te Şafak adıyla bir gazete çıkardı. Ancak bu gazete sadece bir buçuk ay yayınlanabildi. Ardından, Ahmet, Mahmut ve Recep Kış kardeşler (Kış ailesi) ve Ahmet Şişman ortaklığındaki İz Yayıncılık, Şafak’ı devraldı, adını da Yeni Şafak olarak değiştirip yayınlamaya başladı.

23 Ocak 1995’te gerçekleşen bu doğuşla gerçekten bir ‘şafak’ doğmuş oldu. İlk nüshası, “Türkiye’nin Önü Aydınlık” manşetiyle çıktı.

Yayın politikası, “Türkiye’nin Birikimi” başlıklı yazıda, “Yeni Şafak, bu ülkenin ‘doğru yönde’ yenilenme tarihini ve ‘Türkiye’nin birikimini’ yansıtmak amacıyla yola çıkıyor. Yeni ve temiz bir başlangıç olmak istiyor; hem Türkiye hem dünya için” şeklinde deklare edildi.

Yeni Şafak, 28 yıl boyunca bu sözünün peşinde oldu.

Yayın hayatına atıldığımız dönemde, Türkiye, yeni bir sosyolojik yapılanmaya gidiyor, Refah Partisi’nin yükselişine şahit oluyordu. Halk, Refah Partisi’ni koalisyon ortağı olarak iktidara taşımıştı. Bu gelişmeler kendilerini Türkiye’nin sahibi olarak gören ‘vesayet odakları’nı harekete geçirdi, 28 Şubat 1997’de MGK toplantısında “Bin Yıl Sürecek” denilen yeni bir süreç başlatıldı. Yeni Şafak bu sürece de sessiz kalmayan nadir gazetelerden biri oldu.

NÖBET ALBAYRAK AİLESİNDE

1998’de nöbeti Albayrak ailesi devraldı. Başta Ahmet Albayrak olmak üzere, Nuri, Mustafa, Kâzım ve diğer Albayraklar, maddi-manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmadı. 28 Şubat sonrasında, faşist yönetim, Yeni Şafak ve Albayrak ailesine baskı ve zulmü adeta politika haline getirdi. Ancak Albayrak ailesi, bütün bunlara, bir nebze bile yılgınlık göstermeden göğüs gerdi.

Yeni Şafak, 11 Ekim 1998’de, ‘Başörtüsüne Özgürlük’ eylemlerine öncülük etti, ‘Batık Banka’ olayları ve yolsuzlukların 28 Şubat’ın simgeleri haline geldiği günlerde Yeni Şafak bu olayların üzerine gitti. Öyle ki ‘yolsuzluk’ haberlerinden rahatsız olan iktidar, kolluk kuvvetlerini Yeni Şafak’ın üstüne saldı, baskınlar yaptırdı, gazete sahiplerini gözaltına alıp işkence yaptırdı.

‘1 MART TEZKERESİ’NE KARŞI DURDUK

11 Eylül saldırısının ardından ABD’nin Irak’a yönelik işgal hazırlıkları Türkiye’yi cenderede bırakıyordu. Irak’ta askerimizin başına çuval geçiriliyor ve Irak tezkeresine ‘Evet’ dememiz dayatılıyordu. Yeni Şafak, tezkereye karşı yoğun bir ‘Hayır’ kampanyası yürüttü, 1 Mart tezkeresi Meclis’ten geçmedi.

2007, Türkiye için hareketli bir yıl oldu. 367 krizi, 27 Nisan E-Muhtırası, 22 Temmuz Genel Seçimi ve 21 Ekim Anayasa Değişikliği Referandumu gibi birçok sosyal ve siyasi olay, 2007’de yaşandı. Bu kritik zamanlarda Yeni Şafak her zaman olduğu gibi demokrasi ve halktan yana tavır aldı, bütün Türkiye’ye örnek bir tutum sergiledi.

“DERİN KULAK PENSİLVANYA”

FETÖ’nün 17 Aralık 2013 kumpasına karşı “Boyun Eğmeyeceğiz” manşeti atan Yeni Şafak, terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verdi.

24 Şubat 2014’te Selam-Tevhid isimli hayalî örgüt üzerinden yüz binlerce insanın dinlendiğini ortaya çıkaran Yeni Şafak, “Derin Kulak Pensilvanya” manşetiyle Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehlikeye dikkat çekti.

7 Haziran 2015’te AK Parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememişti. Bunun üzerine Yeni Şafak, “Erken Seçim” manşetiyle 1 Kasım’ı işaret etti. Yapılan erken seçimde halk, AK Parti'ye tekrar 'tek başına iktidar' yetkisi verdi, Yeni Şafak, 2 Kasım'da, “Kirli İttifaklar Çöktü, AK Parti Tek Başına İktidar” üst başlığını kullanarak “Muhteşem Zafer” manşetini attı.

15 Temmuz ihanetinden bir gün önce, “18 Paşaya FETÖ Suçlaması” manşetini atan Yeni Şafak’ın darbe kalkışmasının olduğu günkü manşeti ise, “FETÖ’nün İnfaz Timi”ydi.

28 yıl önce “Türkiye’nin Önü Aydınlık” manşetiyle yayına başlayan Yeni Şafak, Cumhuriyet’in 100. yılı 2023’e “Türkiye’nin Yüzyılı Yeni Şafak’ın Yüzyılı” mesajıyla girdi.

Mustafa Cambaz

Biz 15 Temmuz’da şehit verdik

15 Temmuz’da teyakkuza geçen Albayrak ailesi Albayrak medya binasında toplandı. Yeni Şafak çalışanları, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın, ‘Hiç tereddüt etmeden harekete geçin’ direktifinden de destek alarak darbe kalkışmasına canıyla kanıyla direnirken, bir de şehit verdi; yılların gazetecisi Mustafa Cambaz, FETÖ kurşunuyla Hakk’a yürüdü.

Dijitalde de bir numarayız

Yeni Şafak, dijitalde de yaptığı adımlarla hep kendi isminden söz ettirdi. Takipçilerine Arapça ve İngilizcenin yanında Fransızca haber sayfasını da sunan Yeni Şafak, kendi bünyesinde kurduğu ekonomiden kültür sanata, tarihten bilime, spordan mizaha, yemekten turizme kadar pek çok dalda kurduğu dijital platformlarla çığır açtı. Yeni Şafak’ın inşa ettiği ekosistem, sosyal medyada gündeme yön veren içeriklerle Türkiye’nin en çok takip edilen markalarını inşa etti.

* YOUTUBE’DA 500 BİN ABONEYİ GEÇTİ

Yeni Şafak YouTube kanalında, Ocak 2023 itibarıyla 500 bin takipçiyi aştı. Kanal, 2022’de 1 milyar 100 milyon gösterim ve 71 milyon 900 bin izlenme elde etti.

* TWITTER’DA ORGANİK BİR MİLYON TAKİPÇİ

Yeni Şafak Twitter sayfası 2022’yi, yılın son günlerinde 1 milyon takipçiyi aşarak büyük bir başarıyla kapattı. Üstelik bu takipçilerin tamamı organik.

* INSTAGRAM’IN ÖNCÜSÜ

Instagram’da sadece Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen etkileşimi çok yüksek medya hesaplarından biri olan Yeni Şafak, Sayfa Ocak 2023 itibarıyla 676 bin takipçiye sahip.

* BİR YILDA 130 MİLYON KİŞİYE ERİŞTİ

Yeni Şafak, “2022’de Facebook’ta En Çok Viral Olan 50 Haber Kuruluşu’ sıralamasında, toplam etkileşime göre 8. sırada yer aldı.

* DİL AİLESİNE FRANSIZCA DA KATILDI

Dijital anlamda birçok yenilik yapan Yeni şafak, dijitalde dört dilde yayın yaparak Türkiye’de öncü olmaya devam ediyor. Arapça ve İngilizcenin yanında Fransızcayı da yayın hayatına kattı. 2023’ün ilk çeyreğinde Rusya sayfasını yayına alarak dil sayısını 5’e çıkaracak.

* BU SAYFA ZPOR YAPIYOR

ZPOR’da tık avcılığı yok, taklit yok, uzun ve anlaşılması zor haberler yok. Kısa, öz, anlaşılır video içerikleri, hap gibi infografikleriyle ZPOR her mecrada takipçilerine kaliteli ve eğlendiren spor haberciliği sunuyor.

* TÜRKİYE’NİN EN GENÇ PLATFORMU

Albayrak Medya’nın Yeni Şafak öncülüğünde dijitale yaptığı yatırımların en dikkat çeken markası olan gzt, tüm platformlarda günde 5 milyon kişiye ulaşıyor. gzt’nin yeni hedefi ise YouTube’da 1 milyon aboneyi geçmek.

* MECRA’NIZI BİLİN

İslam coğrafyasındaki sıcak gelişmeler ve geçmişte yaşanan bilinmeye değer önemli hadiseler, Mecra’nın web sayfası kadar Instagram hesabında da ilgi görüyor. Mecra’yı 46 bin 941 kullanıcı Instagram’da takip ediyor.

* KUTUSUNA GİTMEYEN TEK SAYFA

Teknoloji gündemi, ürün incelemeleri, özel videolar, infografikler, analizler ve dahası için Salt Okunur’u takip etmek yeterli. Kutu açma tekdüzeliğinden sıkılanlar için farklı bir soluk.

* EN LEZZETLİ İÇERİKLERİN SAYFASI

Yemeklerin lezzeti, pastaların, keklerin enfes tatları üretilen içeriğin kalitesinden belli oluyor dedirten Lokma’yı Instagram’da 1 milyon 14 bin kişi takip ediyor.

* İZAHI OLAN TEK MİZAH SAYFASI

Mizah içeriklerinde genel izleyiciye hitap eder, onu 7’den 70’e herkes sever. gzt ailesinin en eğlenceli en esprili üyesi gztmzt adeta bir mizah deposu. mzt Intagram’da 227 bin 642 kişiyi kahkahaya boğuyor.

DİJİTALDEN EKRANA EKRANDAN DİJİTALE

Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanata, hayatın her alanına dair, farklı bir ekran deneyimi yaşamak isteyenler tvnet’te buluşuyor. Birbirinin kopyası yapımlardan sıkılanlar için alternatif çözümler üreten tvnet, özgün program içerikleri ve izleyici alışkanlıklarını değiştiren belgesel serisiyle hem ekranda hem de dijitalde.

DİNLERKEN DE “ANLADIĞIN YERDESİN”

Haber, program, belgesel ve tüm özgün TV-dijital içerikler artık tvnet Radyo’da... İstanbul’da 102.0 frekansından dinleyicilerle buluşan tvnet Radyo, çok yakında tüm Türkiye’de dinlenebilecek.

KETEBE: Yayıncılıkta yeni vizyon

2018’de “Yazı Kalır” diyerek ilk kitaplarını okuyucuyla buluşturan KETEBE Yayınları, beş yıl içinde edebiyattan felsefeye, İslâm sanatlarından bilime, düşünceden sosyolojiye birçok kategoride bine yakın başlıkta yayın yaparak ülkemizin kültür sanat hayatında büyük bir yer kapladı. İlk defa dilimize çevrilen birbirinden değerli eserlerin yanı sıra Cengiz Aytmatov, Kemal Tahir, Cahit Zarifoğlu, Aliya İzetbegoviç, Ülkü Tamer, Ayşe Şasa gibi büyük isimlerin külliyatına da sayfalarını açtı. Titiz edisyon ve uzun vadeli bir planlama ile hareket eden yayınevi şimdiden Türk okurunun okuma alışkanlıklarında belirleyici bir role sahip olmayı başardı.

KİTABI INSTAGRAM’DAN OKUTUYOR

Yayınevinin Instagram’da 60 bin takipçisi var, kitapseverlere yönelik özel içerikleri dikkat çekiyor.

Dergicilikte çığır açtık

Albayrak Holding, başta İslâm coğrafyası olmak üzere Türk ve dünya tarihini mercek altına alan Derin Tarih, aktüel habercilikte yeni bir soluk olan Gerçek Hayat, yeni tariflerle mutfak kültürümüzü zenginleştiren Lokma, fikir, düşünce, aktüel dünyaya yeni bakış açıları kazandıran dosyalarıyla Nihayet dergisiyle yola çıktı. Çok kısa sürede daha da büyüyerek öykü dünyasının sesi olan Post Öykü, popüler kültür, fikir ve edebiyat anlayışımıza ışık tutan Cins, dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri uzmanların gözüyle okura sunan Z Raporu, dünyaya açılan keyifli gezilerin adresi Skyroad ve çocukların severek okuduğu Bilge Çocuk ve Bilge Minik dergileriyle medya dünyasında her yaştan binlerce okura ulaşmayı başardı.

* DİJİTALİN DE DERİN TARİH’İ: Derin Tarih dergisi, ilgi gören içeriklerini sosyal medyaya taşımasıyla da adından söz ettiriyor. Derin Tarih’in Facebook’ta 900 bin Instagram’da ise 341 bin 586 takipçisi var.

* ANLIK DERGİ DENEYİMİ: Gerçek Hayat dergisi, ‘Türkiye’nin en yerli dergisi’ sloganıyla her ay matbu olarak okurlarına ulaşmaya devam ediyor. Gerçek Hayat’ı yaklaşık 100 bin kişi Instagram’da takip ediyor.

* BAKIN BAKALIM SKYROAD ORADA MI?: Dünyada ve Türkiye’de gezilecek görülecek yerler, gidilecek etkinlikler, izlenecek filmler ve dahasını sayfalarına taşıyan Skyroad’un dijitalde takipçisi sayısı 389 bin ama hızla 500 bine koşuyor.

* ‘NİHAYET’ FARKI: Gözümüzün önünde durduğu halde fark edemediğimiz güzellikleri kendine has diliyle önümüze seren Nihayet dergisinin, Instagram’da da şimdilik 132 bin takipçisi var.

* KISA SÜREDE RAKİPSİZ KALDI: Mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, peyzaj mimarlığı, dijital ve grafik tasarımın yanı sıra “Portreler” ve “Kavramlar” serisi ile bu dünyanın aktörlerini ekranlara taşıyan Arkitekt, içerik üretme kalitesiyle kendi alanında kısa sürede öne çıktı.

* SOSYAL MEDYADA DA BİR CİNS: Egemen kültür ve düşünce dilinin tekdüzeliğine karşı alternatif yayın arayanların başucundan eksik etmediği CİNS Dergisi, 7/24 hem basılı hem de dijitalde yayında. CİNS’e Instagram hesabında 70 bin 609 kişi eşlik ediyor.

* NİTELİK VE KALİTELİ İÇERİĞİN DE Z RAPORU: Aylık ekonomi dergisi Z Raporu ufuk açıcı analizler, kapsamlı dosyalar ve nitelikli yorumlarla, okurlarına ve iş dünyasına zengin bir içerik sunuyor.

Türk dünyasının yükselen sesi

Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı iş birliği ile kurulan ortak medya platformu Turkic.World kısa sürede Türk dünyasına nefes oldu. Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerinin gündemini analiz eden Turkic.World; Azerice, Türkçe, Kırgızca, Türkmence, Kazakça ve Özbekçe dillerinde yayın yapıyor.



