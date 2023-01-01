Biz büyük bir aileyiz: Türkiye’nin birikimi Yeni Şafak 29'uncu yılına girdi

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Albayrak Medya yüzlerce çalışanıyla aynı zamanda büyük bir aile. Gazeteciler, televizyoncular ve yayıncılar için büyük bir okul.
Hekimler Birliği Vakfı 1994’te Şafak adıyla bir gazete çıkardı. Ancak bu gazete sadece bir buçuk ay yayınlanabildi. Ardından, Ahmet, Mahmut ve Recep Kış kardeşler (Kış ailesi) ve Ahmet Şişman ortaklığındaki İz Yayıncılık, Şafak’ı devraldı, adını da Yeni Şafak olarak değiştirip yayınlamaya başladı.
23 Ocak 1995’te gerçekleşen bu doğuşla gerçekten bir ‘şafak’ doğmuş oldu. İlk nüshası, “Türkiye’nin Önü Aydınlık” manşetiyle çıktı.
Yayın politikası, “Türkiye’nin Birikimi” başlıklı yazıda, “Yeni Şafak, bu ülkenin ‘doğru yönde’ yenilenme tarihini ve ‘Türkiye’nin birikimini’ yansıtmak amacıyla yola çıkıyor. Yeni ve temiz bir başlangıç olmak istiyor; hem Türkiye hem dünya için” şeklinde deklare edildi.
Yeni Şafak, 28 yıl boyunca bu sözünün peşinde oldu.
Yayın hayatına atıldığımız dönemde, Türkiye, yeni bir sosyolojik yapılanmaya gidiyor, Refah Partisi’nin yükselişine şahit oluyordu. Halk, Refah Partisi’ni koalisyon ortağı olarak iktidara taşımıştı. Bu gelişmeler kendilerini Türkiye’nin sahibi olarak gören ‘vesayet odakları’nı harekete geçirdi, 28 Şubat 1997’de MGK toplantısında “Bin Yıl Sürecek” denilen yeni bir süreç başlatıldı. Yeni Şafak bu sürece de sessiz kalmayan nadir gazetelerden biri oldu.
1998’de nöbeti Albayrak ailesi devraldı. Başta Ahmet Albayrak olmak üzere, Nuri, Mustafa, Kâzım ve diğer Albayraklar, maddi-manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmadı. 28 Şubat sonrasında, faşist yönetim, Yeni Şafak ve Albayrak ailesine baskı ve zulmü adeta politika haline getirdi. Ancak Albayrak ailesi, bütün bunlara, bir nebze bile yılgınlık göstermeden göğüs gerdi.
Yeni Şafak, 11 Ekim 1998’de, ‘Başörtüsüne Özgürlük’ eylemlerine öncülük etti, ‘Batık Banka’ olayları ve yolsuzlukların 28 Şubat’ın simgeleri haline geldiği günlerde Yeni Şafak bu olayların üzerine gitti. Öyle ki ‘yolsuzluk’ haberlerinden rahatsız olan iktidar, kolluk kuvvetlerini Yeni Şafak’ın üstüne saldı, baskınlar yaptırdı, gazete sahiplerini gözaltına alıp işkence yaptırdı.
2007, Türkiye için hareketli bir yıl oldu. 367 krizi, 27 Nisan E-Muhtırası, 22 Temmuz Genel Seçimi ve 21 Ekim Anayasa Değişikliği Referandumu gibi birçok sosyal ve siyasi olay, 2007’de yaşandı. Bu kritik zamanlarda Yeni Şafak her zaman olduğu gibi demokrasi ve halktan yana tavır aldı, bütün Türkiye’ye örnek bir tutum sergiledi.
FETÖ’nün 17 Aralık 2013 kumpasına karşı “Boyun Eğmeyeceğiz” manşeti atan Yeni Şafak, terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verdi.
24 Şubat 2014’te Selam-Tevhid isimli hayalî örgüt üzerinden yüz binlerce insanın dinlendiğini ortaya çıkaran Yeni Şafak, “Derin Kulak Pensilvanya” manşetiyle Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehlikeye dikkat çekti.
15 Temmuz ihanetinden bir gün önce, “18 Paşaya FETÖ Suçlaması” manşetini atan Yeni Şafak’ın darbe kalkışmasının olduğu günkü manşeti ise, “FETÖ’nün İnfaz Timi”ydi.
28 yıl önce “Türkiye’nin Önü Aydınlık” manşetiyle yayına başlayan Yeni Şafak, Cumhuriyet’in 100. yılı 2023’e “Türkiye’nin Yüzyılı Yeni Şafak’ın Yüzyılı” mesajıyla girdi.
15 Temmuz’da teyakkuza geçen Albayrak ailesi Albayrak medya binasında toplandı. Yeni Şafak çalışanları, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın, ‘Hiç tereddüt etmeden harekete geçin’ direktifinden de destek alarak darbe kalkışmasına canıyla kanıyla direnirken, bir de şehit verdi; yılların gazetecisi Mustafa Cambaz, FETÖ kurşunuyla Hakk’a yürüdü.
Yeni Şafak, dijitalde de yaptığı adımlarla hep kendi isminden söz ettirdi. Takipçilerine Arapça ve İngilizcenin yanında Fransızca haber sayfasını da sunan Yeni Şafak, kendi bünyesinde kurduğu ekonomiden kültür sanata, tarihten bilime, spordan mizaha, yemekten turizme kadar pek çok dalda kurduğu dijital platformlarla çığır açtı. Yeni Şafak’ın inşa ettiği ekosistem, sosyal medyada gündeme yön veren içeriklerle Türkiye’nin en çok takip edilen markalarını inşa etti.
Yeni Şafak YouTube kanalında, Ocak 2023 itibarıyla 500 bin takipçiyi aştı. Kanal, 2022’de 1 milyar 100 milyon gösterim ve 71 milyon 900 bin izlenme elde etti.
Yeni Şafak Twitter sayfası 2022’yi, yılın son günlerinde 1 milyon takipçiyi aşarak büyük bir başarıyla kapattı. Üstelik bu takipçilerin tamamı organik.
Instagram’da sadece Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen etkileşimi çok yüksek medya hesaplarından biri olan Yeni Şafak, Sayfa Ocak 2023 itibarıyla 676 bin takipçiye sahip.
Yeni Şafak, “2022’de Facebook’ta En Çok Viral Olan 50 Haber Kuruluşu’ sıralamasında, toplam etkileşime göre 8. sırada yer aldı.
Dijital anlamda birçok yenilik yapan Yeni şafak, dijitalde dört dilde yayın yaparak Türkiye’de öncü olmaya devam ediyor. Arapça ve İngilizcenin yanında Fransızcayı da yayın hayatına kattı. 2023’ün ilk çeyreğinde Rusya sayfasını yayına alarak dil sayısını 5’e çıkaracak.
ZPOR’da tık avcılığı yok, taklit yok, uzun ve anlaşılması zor haberler yok. Kısa, öz, anlaşılır video içerikleri, hap gibi infografikleriyle ZPOR her mecrada takipçilerine kaliteli ve eğlendiren spor haberciliği sunuyor.
Albayrak Medya’nın Yeni Şafak öncülüğünde dijitale yaptığı yatırımların en dikkat çeken markası olan gzt, tüm platformlarda günde 5 milyon kişiye ulaşıyor. gzt’nin yeni hedefi ise YouTube’da 1 milyon aboneyi geçmek.
İslam coğrafyasındaki sıcak gelişmeler ve geçmişte yaşanan bilinmeye değer önemli hadiseler, Mecra’nın web sayfası kadar Instagram hesabında da ilgi görüyor. Mecra’yı 46 bin 941 kullanıcı Instagram’da takip ediyor.
Teknoloji gündemi, ürün incelemeleri, özel videolar, infografikler, analizler ve dahası için Salt Okunur’u takip etmek yeterli. Kutu açma tekdüzeliğinden sıkılanlar için farklı bir soluk.
Yemeklerin lezzeti, pastaların, keklerin enfes tatları üretilen içeriğin kalitesinden belli oluyor dedirten Lokma’yı Instagram’da 1 milyon 14 bin kişi takip ediyor.
Mizah içeriklerinde genel izleyiciye hitap eder, onu 7’den 70’e herkes sever. gzt ailesinin en eğlenceli en esprili üyesi gztmzt adeta bir mizah deposu. mzt Intagram’da 227 bin 642 kişiyi kahkahaya boğuyor.
Haber, program, belgesel ve tüm özgün TV-dijital içerikler artık tvnet Radyo’da... İstanbul’da 102.0 frekansından dinleyicilerle buluşan tvnet Radyo, çok yakında tüm Türkiye’de dinlenebilecek.
2018’de “Yazı Kalır” diyerek ilk kitaplarını okuyucuyla buluşturan KETEBE Yayınları, beş yıl içinde edebiyattan felsefeye, İslâm sanatlarından bilime, düşünceden sosyolojiye birçok kategoride bine yakın başlıkta yayın yaparak ülkemizin kültür sanat hayatında büyük bir yer kapladı. İlk defa dilimize çevrilen birbirinden değerli eserlerin yanı sıra Cengiz Aytmatov, Kemal Tahir, Cahit Zarifoğlu, Aliya İzetbegoviç, Ülkü Tamer, Ayşe Şasa gibi büyük isimlerin külliyatına da sayfalarını açtı. Titiz edisyon ve uzun vadeli bir planlama ile hareket eden yayınevi şimdiden Türk okurunun okuma alışkanlıklarında belirleyici bir role sahip olmayı başardı.
Yayınevinin Instagram’da 60 bin takipçisi var, kitapseverlere yönelik özel içerikleri dikkat çekiyor.
Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı iş birliği ile kurulan ortak medya platformu Turkic.World kısa sürede Türk dünyasına nefes oldu. Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerinin gündemini analiz eden Turkic.World; Azerice, Türkçe, Kırgızca, Türkmence, Kazakça ve Özbekçe dillerinde yayın yapıyor.