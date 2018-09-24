Ekonomi Alımların 60ı yerli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Devlet Malzeme Ofisi geçen yıl 3.9 milyarlık malzeme aldı

Alımların %60’ı yerli

Türkiye’nin merkezi satın alma kurumu DMO’nun satışa sunduğu ürünlerde yerlilik oranı yüzde 60’a kadar çıktı. DMO’nun geçen yıl yaptığı satış tutarı 3,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu satışların yüzde 70’i elektronik satış portalı üzerinden gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Malzeme Ofisi geçen yıl 3.9 milyarlık malzeme aldı.
Devlet Malzeme Ofisi geçen yıl 3.9 milyarlık malzeme aldı.

Yerli üreticiye destek sürüyor. Türkiye'nin merkezi satın alma kurumu Devlet Malzeme Ofisinin (DMO) satışa sunduğu ürünlerde yerlilik oranı geçen yıl itibarıyla yüzde 60 oldu. Bu dönemde DMO'nun toplam satış tutarı 3,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. DMO, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını büyük ölçüde iç piyasadan tedarik ederek, yerli üreticinin yanında yer alıyor.

22 ÜRÜNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 100

Geçen yıl 3,9 milyar lira tutarında satış gerçekleştiren DMO, 6 bin 500 kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyacını bin 300 tedarikçiden temin edilen ürünlerle karşıladı. DMO üzerinden yapılan bu satışlardaki yerlilik oranı yüzde 60 olarak gerçekleşirken, 35 ana ürün grubunun 22'sinde ise yerlilik oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti.

Yerli ürün sıralamasında mobilya, büro mefruşatı, yurt ve misafirhane malzemeleri, okul araç ve gereçleri, yangın söndürme cihazları ile temizlik ürünleri başı çekti. Mobilyada yerlilik oranlarının yüzde 100, dayanıklı ürünlerde yüzde 86, lastik ve akülerde yüzde 86, hastane teçhizatı ve tıbbi cihazlarda yüzde 57, bilgisayar ve bilişim ürünlerinde yüzde 11 olduğu belirlendi.

KAMUDA E-SATIŞ TERCİH EDİLDİ

Kamu ihtiyaçlarını hızlı ve şeffaf tedarik yöntemleriyle karşılayan DMO'nun toplam satışlarının yüzde 70'i elektronik satış portalı üzerinden gerçekleşirken, e-satış tutarının, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artması dikkati çekti.

Ofisin e-satış portalı üzerinden alım yapan müşteri sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7, e-satışa sunulan ürün sayısı ise yüzde 17 arttı.

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YERLİ ÜRETİCİYE 3 FARKLI KATALOG

DMO, KOBİ Kataloğu, Cazibe Merkezleri Kataloğu, Tekno Katalog uygulamalarıyla yerli üreticiye başvuru sürecinde kolaylık ve maliyet avantajları, küçük ve orta ölçekli üreticilerin kamu pazarına erişimi sağladı. DMO’nun, paket program çözümlerinin toplu alım yöntemiyle tedarik edilmesi, akaryakıt alımlarını tek merkezden gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarının kamuda tasarruf sağlamaya katkı vermesi hedefleniyor.

SAĞLIK MARKET UYGULAMASI VAR

Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında “Sağlık Market” uygulamasına ilişkin protokol imzalandı. 100 Günlük Eylem Planı’nda yerini alan uygulama kapsamında, bu yılın sonuna kadar en çok kullanılan 100 tıbbi sarf malzemesi ülke, bölge ve il düzeyinde DMO tarafından yapılacak online ihalelerle temin edilecek. Projenin, kamuya yüzde 20 tasarruf sağlanması bekleniyor.

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