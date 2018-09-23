Gündem Hakkaride uyuşturucu şebekesine darbe
HAKKÂRİ

Hakkari’de uyuşturucu şebekesine darbe

Hakkari’de uyuşturucu şebekesine darbe

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tırda narkotik dedektör köpeği "Cadı" ile yapılan aramada 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Dedektör köpeki tıra gizlenen uyuşturucuları buldu
Dedektör köpeki tıra gizlenen uyuşturucuları buldu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 20 Eylül’de il merkezindeki Depin Polis Kontrol Noktası’nda uygulama yaptı.

Polis ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine 33 plakalı bir tır durduruldu. Narkotik dedektör köpeği ‘Cadı’nın tepki vermesi üzerine tırda yapılan aramada, değişik yerlerde toplam daralı ağırlığı 56 kilo 240 gram olan eroin maddesi ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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