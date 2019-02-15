Ekonomi Alman bakandan Airbus yorumu Karar sürpriz değil
DÜNYA EKONOMİSİ

Alman bakandan Airbus yorumu: Karar sürpriz değil

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmeier Perşembe günü yaptığı açıklamada, Airbus’ın A380 modelinin son teslimini 2021 yılında yapacağını duyurmasıyla, durumdan etkilenecek yaklaşık bin Alman işçinin durumu ile ilgili işçi sendikalarıyla görüşerek kabul edilebilir bir çözüm bulmak üzerine çalışmasını beklediğini ve Airbus’ın aldığı kararın bir sürpriz olmadığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Airbus A380.
Airbus A380.

Altmeier ayrıca, Airbus’ın Almanya hükümetinden A380 modelinin üretimi için aldığı 1.1 milyar euroluk borcun ödemelerinin tamamlanmadığını hatırlattı.

Airbus CEO’su Tom Enders, en büyük A380 müşterileri olan Emirates’in daha küçük uçaklar sipariş etmeye başlamasıyla üretim hattının işlevsi kalacağını belirtti ve “Bu ortak bir karardı. Hayal peşinde koşamayacağımız için, mantıklı olan tek kararı alarak üretimi durduracağız” demişti.

  • Airbus’ın gelecek haftalarda, alınan kararın etkisiyle 3,000 ila 3,500 kişinin potansiyel olarak etkilenecek olması sebebiyle sendikalarla görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Airbus, 14 uçaklık Emirates siparişi ile birlikte 17 A380 daha üretecek.

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