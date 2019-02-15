Ekonomi Bir ile daha metrobüs geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bir ile daha metrobüs geliyor

İstanbul'da tek hat üzerinde trafiğe neredeyse hiç karışmadan yolculuk imkanı sunarak ulaşımı rahatlatan metrobüs uygulaması bir ilde daha hayata geçiriliyor. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin tarafından şehre getirilen metrobüs yoğun ilgi görürken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de aracın içerisinde yetkililerden bilgi aldı.

Haber Merkezi AA
Metrobüs.
Metrobüs.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak için üzere Bolu'ya giderek, Valiliği ziyaret etti.

Dönmez, daha sonra Demokrasi Meydanı'nda AK Parti Belediye Başkan Adayı Metin tarafından getirilen metrobüsün içerisinde bilgi aldı.

Bakan Dönmez, burada vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada, Bolu'nun marka şehir olma yolunda ilerleyen kentler arasında yer aldığını, bugüne kadar yapılan icraatlarla konulan projelerin bunu gösterdiğini, bunun yeterli olmadığını, belediye başkan adayı Fatih Metin ile bu projeleri bir kat daha artıracaklarını, kentte kaliteli bir yaşam için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini söyledi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin'in şehre getirttiği metrobüsün içinde bilgi aldı.

METRO KONFORUNDA

Büyüyen kentlerin sorunlarından birinin de trafik olduğunu hatırlatan Dönmez, "Bolu'da muhtemelen çok yoğunluk yaşanmıyor ama şehir büyüdükçe toplu ulaşımda bir ihtiyaç olma zarureti var. Güzel bir proje hazırlamışlar, metrobüs. İstanbul'da yıllardır kullanıyoruz. Neredeyse metro konforunda." diye konuştu.

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