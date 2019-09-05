Ekonomi Alman devi kurucusu olduğu borsadan çıkartılıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Alman ThyssenKrupp kurucusu olduğu DAX endeksinden çıkarılıyor

Alman devi kurucusu olduğu borsadan çıkartılıyor

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp'ın kurucusu olduğu DAX 30 endeksinden 23 Eylül'den sonra çıkartılacağı bildirildi. Deutsche Börse, 23 Eylül'de ThyssenKrupp'ın DAX 30 endeksindeki yerini uçak motoru üreticisi MTU Aero Engines'ın alacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, 23 Eylül'de ThyssenKrupp'ın DAX 30 endeksindeki yerini uçak motoru üreticisi MTU Aero Engines'ın alacağı belirtildi.

KURUCU ÜYESİYDİ

1988'de başlatılan DAX'ın 30 kurucu üyesinden biri olan ThyssenKrupp, 23 Eylül'den sonra orta ölçekli şirketlerin endeksi olan MDAX endeksi içinde işlem görecek.

  • Dünya genelinde 160 binden fazla çalışanı bulunan ThyssenKrupp'ın hisse senetlerinin değeri son 12 ayda yüzde 45 değer kaybetmişti. Yeniden yapılandırma içinde olan şirket, asansör birimini satılığa çıkarmıştı.

Analistler, ThyssenKrupp'ın söz konusu endeksten ayrılmasının, borsa yatırım fonu olarak da adlandırılan ETF'lerin şirketin hisse senetlerini satmak zorunda kalması anlamına geldiğini belirterek, ayrıca sadece tanınmış prestij sahibi firmalarla ilgilenen aktif yatırım fonlarında Alman şirketi yatırım seçenekleri arasında görmeyeceklerini ifade etti.

Commerzbank da çıkartılmıştı

Geçen yıl da Deutsche Börse, Almanya'nın ikinci büyük bankası olan Commerzbank'ı DAX endeksinden çıkartarak, elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard'ı endekse dahil etmişti. Commerzbank da DAX'ın 30 kurucu üyesinden birisiydi.

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