Ekonomi Alman otomobil devi Daimlere 870 milyon avro para cezası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alman otomobil devi Daimler'e 870 milyon avro para cezası

Stuttgart Savcılığı, Alman otomobil devi Daimler şirketine dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 870 milyon avro ceza verdi. Şirketten yapılan açıklamada, para cezasına itiraz etmeyeceği ve ödemenin 6 hafta içinde Baden-Württemberg eyaletine yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
​Alman otomobil devi Daimler.
​Alman otomobil devi Daimler.

Almanya'da Stuttgart Savcılığı, otomobil devi Daimler şirketine "dizel araçlardaki aksaklıklar" nedeniyle 870 milyon avro ceza verdi.

Stuttgart Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2008'den sonraki dönemde araç belgelendirmeyle ilgilenen Daimler şirketinin bir departmanının "denetim görevini ihmal ettiği" belirtildi.

  • Bunun da dizel araçların emisyonlarının gerekli düzenlemeye uymamasına rağmen izin almasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, Daimler'e denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 870 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

  • Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği ve ödemenin 6 hafta içinde Baden-Württemberg eyaletine yapılacağı bildirildi.

Almanya'da daha önce Volkswagen, Audi ve Porsche'a, dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 2 milyar avrodan fazla para cezası kesilmişti.

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