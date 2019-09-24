​Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, kentin akciğerleri konumundaki ormanlık alanda kaçak yapılaşmaya yönelik drone destekli çalışma yürüttü.

Kırıklar ve Doğancılar mahallelerinde çekilen hava fotoğraflarından 50 dönümlük ormanlık alanda 13 kaçak yapının bulunduğunu tespit eden ekipler, işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkım işlemini gerçekleştirdi.

AA İzmir Buca'da kaçak yapılaşmaya yönelik drone destekli çalışma yürütüldü.

Ormanlık alan içinde bulunan, İmar Barışı kapsamında yer almayan ve villa, çiftlik evi ve gecekondu tipinde yapılan 13 binanın yanı sıra arazilerin çevrildiği tel örgüler de bölgeden temizlendi.

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Öte yandan yıkımı yapılan bir binanın üzerindeki "satılık" tabelası dikkat çekti. Mülk sahibi olduğunu iddia eden kişinin tel örgüyle çevrili 2 bin 800 metrekarelik Hazine arazisi ve üzerindeki yapıyı 400 bin liraya satmak istediği belirlendi.

AA Bölgede satılık ilanı asılan yapının da aralarında olduğu 13 bina yıkıldı.

"Suça ortak olmayın"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yıkıma ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeşil alanların fırsatçılar tarafından talan edilmesini engellemek için seferberlik ilan ettiklerini, bugün yıkım yapılan alanda İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışması yürüteceğini belirtti.

Ormanlık bölgelerde gayrimenkul satın almak isteyenlerin konuyla ilgili duyarlı olmasını isteyen Kılıç, "Hemşehrilerimizi özellikle ormanlık bölgemizde ev alırken belediye ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Bizlerin amacı bu işgallere karşı mücadele ederken kandırılmış vatandaşlarımızı mağdur etmek değil. Tapusu, imarı olmayan hiçbir yapıyı, araziyi kesinlikle satın almayın, suça ortak olmayın." açıklamasını yaptı.

AA İzmir'de satılığa çıkarılmış kaçak yapılar yıkıldı.