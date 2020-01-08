Altın 7 yılın zirvesinde

Ekonomi

20 milyon kiracının zam oranı belli oldu

Kirada oturan 20 milyon kişinin de merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu. Aralık ayında TÜFE 12 aylık ortalamada yüzde 15.18 olurken, ÜFE ise yüzde 17.56 şeklinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ocak ayında yapılan düzenleme sonrasında kira artış oranları ÜFE yerine TÜFE'ye göre belirleniyor. Bu da kiracılara yüzde 3'e yakın fiyat avantajı sağlıyor. Yeni yılda kira kontratlarını yenileyeceklerin kira zam oranları yüzde 15'i geçemeyecek. Yapılacak artış sonrası 1250 TL'de kira ödeyen bir kiracının 2020 yılı için ödeyeceği rakam 1437 TL olacak.