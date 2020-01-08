Altın 7 yılın zirvesinde

ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları son 7 yılın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle 1.582 dolara kadar yükseldi. Gram altın da 304 liraya yaklaştı. Analistler, ABD ile İran arasında açıklamaların fiili boyuta taşınması durumunda altın fiyatlarında tarihi zirvelerin görülebileceğini söyledi.
Jeopolitik risklerin artmasının ABD ile Çin arasında 15 Ocak'ta imzalanacak olan birinci faz ticaret anlaşmasından doğan iyimserliği de gölgede bıraktığına dikkat çekildi. Altının ons fiyatı 1.511 dolardan başladığı geçen haftayı 1.554 dolardan kapatırken, haftalık bazda yüzde 2,72'lik yükselişle ağustostan bu yana en iyi performansını sergilemiş oldu.
Gramda 340 lira konuşuluyor
- Analist İslam Memiş, altının gram fiyatında hedef olarak belirlenen 320 liraya daha kısa sürede erişilebileceğini ifade etti. Memiş,”2019'un son çeyreğinden itibaren öngördüğümüz 320 lira seviyesi yıl ortasına kadar test edilebilir. 2020'de ons altında 1.650-1.750 dolar seviyeleri test edilebilir. Jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda altının gram fiyatında da 340 lira gündeme gelebilir. Yatırımcılara 300 lira üzerinde panik alımı yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Alım için 287-292 lira aralığı daha uygun seviyeler. Yükselişlerde kademeli olarak 302-307 ve 317 lira seviyelerini takip edeceğiz” diye konuştu.