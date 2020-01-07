Gram altın rekor kırdı

Para ve sermaye piyasaları yeni haftaya jeopolitik risklerin gölgesinde başladı. ABD, İran, Irak gerilimi nedeniyle artan risklerden kendisini korumak isteyen yatırımcının tercihi altın oldu. Risk almak istemeyen yatırımcıların talebi karşısında altının onsu 1.587 dolarla Nisan 2013’ten bu yana en yüksek seviyesini test etti. Altının gramı ise 304 liraya kadar çıkarak yeni rekor kırdı. Küresel piyasalarda, jeopolitik risklerle güvenli liman olarak kabul edilen yatırım araçlarına talep artarken, petrol fiyatları da 71 dolara dayanarak 4 ayın zirvesine çıktı.

TL VARLIKLAR DA ETKİLENDİ

İran’ın ABD'ye karşı misillemede bulunacağı beklentisi ve Orta Doğu’da yükselen jeopolitik riskler, TL varlıklar üzerinde de negatif fiyatlamalara neden oldu. Borsa İstanbul'da işlemler yüzde 1 kayıpla 112 bin 532 puandan başladı. Açılışta bankacılık hisselerinde ortalama değer kaybı yüzde 1,42 oldu. Döviz cephesinde ise daha sakin bir görünüm dikkat çekti. Hızlı yükselişi sonrası yataya dönen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlemini 5,9740 lira seviyesinden gerçekleştirdi. Haftanın ilk işlem gününe avro/TL 6,6680'den, İngiliz Sterlini 7,8140 liradan başladı.

DÜNYA BORSALARI DÜŞTÜ

ABD'nin Irak'taki hava saldırısında İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürülmesi sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 1 baz puandan fazla düşerek yüzde 1.77'ye geriledi. Yen üç ayın yükseğini görmesine karşın sonrasında kazançlarını azalttı. Japonya, Hong Kong ve Güney Kore hisseleri düştü. ABD ve Avrupa hisse vadelileri çekildi. S&P 500 Endeksi Cuma günü bir ayın en sert kaybını kaydetti. Tek olumlu beklenti ABD ile Çin arasındaki kısmi ticaret anlaşmasının bu ay sonunda imzalanması olarak beklendiği için Çin hisseleri düşmedi. Çin'in ekonomiyi desteklemeye yönelik adımları, Çin imalatındaki istikrar da ticarette sıçrama olması yönündeki umutları güçlendirdi.

305 LİRA SEVİYESİ ÖNEMLİ BİR DİRENÇ

Taraflar arasındaki açıklamalarda yumuşama görünmemesi altın ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam edeceğine işaret ediyor. Analistler, ABD-İran geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan gelen açıklamaların da riskleri artıran etkenlerden biri olduğunu belirtti. ABD ile İran gerilimine yönelik açıklamaların yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 dolar, gram altında ise 305 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti. Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, bir müddet daha yukarı yönlü eğilimin devam etmesini beklediklerini ve altının gramının 310 TL’yi görebileceğini söyledi. Brent petrolde teknik olarak 70,45 ile 70,86 dolar aralığının direnç, 70,04 ile 69,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Söylemler tansiyonu daha da yükseltiyor

Piyasalardaki tedirginliğin artmasında yapılan açıklamaların da etkisi yüksek oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve Kasım Süleymani'nin ölümüne ağlamayacaklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir” ifadesini kullandı. Trump, ayrıca, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır” dedi.