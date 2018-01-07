Altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın alacaklar dikkat Altın fiyatları yeni yıla hareketli bir giriş yaptı. Çeyrek altın geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olmuştu. Peki 7 Ocak Pazar günü çeyrek altın ne kadar, yarım altın ne kadar, gram altın ne kadar?

Haber Merkezi 07 Ocak 2018, 08:25 Son Güncelleme: 07 Ocak 2018, 08:35 Yeni Şafak