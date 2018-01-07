Altın alacaklar dikkat

Serbest piyasada 102,75 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramının satış fiyatı 103,15 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta 1,056.59 liradan alınan Cumhuriyet altını 1.067,27 liradan, 143,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr) 145,20 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Bugün çeyrek altının alış fiyatı 256,71 TL olurken, satış fiyatı 261,95 TL oldu.
|Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Gram
157,17
158,52
|Cumhuriyet
|1,056,59
1.067,27
|22 Ayar Bilezik
143,75
145,20
|Lira Ziynet
1.047,72
1.073,92
|Yarım Ziynet
513,42
523,90
|Çeyrek Ziynet
256,71
261,95
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