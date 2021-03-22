Ekonomi Altın almak isteyenler dikkat Yılsonunda çeyrek altın 900 lira olabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın almak isteyenler dikkat: Yılsonunda çeyrek altın 900 lira olabilir

Son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanma ile bilgiler veren Sarraf Mustafa Zağlı, altına yatırım yapan yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini söyleyerek, “Çeyrek altın yılsonunda 900 TL’yi görebilir” dedi.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Yaz aylarında altına olan talebin artması ile fiyatların da artacağını söyleyen Mustafa Zağlı, “Şu an altının fiyatı kendini koruyor ve ortalama seviyede devam ediyor. Geçen sene pandeminin patlaması ile birlikte altına büyük ilgi oldu. Vatandaş ekmek alır gibi altın aldı. Bunun üzerine altın yükselişe geçti. Enflasyonu göz ününde bulundurursak, altın mutlaka her zaman prim yapan değer bir madendir. Şu an da çeyrek altın 700 TL’den işlem görüyor. Altının bu fiyattaki seyri Ramazan ayının sonuna kadar sürer. Yazın gelmesi ile birlikte düğünlerin çoğalması, altına olan talebin artması, gurbetçilerin gelmesi, yatırımcıların olması ile birlikte altına olan ilgi çoğalır ve altının fiyatı birazda olsa yukarı çıkar” dedi.

  • Zağlı, altının yılsonuna kadar 900 TL’yi görebileceğini ve ellerinde altın olan vatandaşların panik yapmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti;
  • “Yılsonunda çeyrek altının 900 TL ile bin TL arasında olabileceğini düşünüyorum. Elinde altın bulunduran vatandaşların panik olmasına gerek yok. Ellerinde mevcut altını olan vatandaşlar altınlarını ellerinde tutsunlar. Altının hiçbir zaman çok aşağı doğru seyri olmamıştır. Altın ileri derecede yükselişe geçecektir. Yeni normalleşme ile birlikte cumartesi günü işimiz çok iyi oldu. Şuan çoğunlukla sattığımız altın türü, çeyrek altındır. Vatandaşlar panik yapmasınlar, altının uzun vadede yatırımcılarına kar getireceğine inanıyorum.”

Altın fiyatları bugün ne kadar?
EKONOMİ
Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik
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Altın fiyatları grafiğindeki düşüş bir süredir devam ediyor. Koronavirüs aşısının bulunması ve uygulanmaya geçişi ile beraber kritik seviyedeki yükselişi terse dönen sarı metal büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alırken tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.
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Geçtiğimiz sene rekor üstüne rekora imza atan sarı metal bilindiği üzere sonrasında yaşadığı ani düşüşle yatırımcılarına kaybettirmişti. Bu kapsamda gün içerisinde canlı ve güncel rakamları takip etmek isteyen binlerce vatandaş “17 Mart Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına ait yanıtı araştırıyor.
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GRAM ALTIN NE KADAR? <BR> <BR> Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı bilindiği üzere koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenmiş ve geçtiğimiz sene rekor fiyatlara ulaşmıştı. Şimdilerde sarı metalin gram fiyatı 417 TL civarında işlem görmeye devam ediyor.
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ALIŞ: 419,92 <BR> <BR> SATIŞ: 419,98
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ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? <BR> <BR> ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 685,00 <BR> <BR> SATIŞ: 697,00
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YARIM ALTIN FİYATI <BR> <BR> ALIŞ: 1.370,00 <BR>< BR> SATIŞ: 1.392,00
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TAM ALTIN <BR> <BR> ALIŞ: 2.696,20 <BR> <BR> SATIŞ: 2.749,57
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CUMHURİYET ALTINI <BR> <BR> ALIŞ: 2.794,00 <BR>< BR> SATIŞ: 2.836,00
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22 AYAR BİLEZİK <BR> <BR> ALIŞ: 380,34 <BR> <BR> SATIŞ: 409,05
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Altın fiyatlarında hareketlilik
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların onay süreçlerinden geçmesi ve dağıtımına başlaması ile altın fiyatlarındaki hareketlilik de sürüyor. Yatırımcılar aşı gelişmeleri sonrası 17 Mart altın fiyatlarını araştırırken, gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 17 Mart altın fiyatları...

Kuyumcular dahi alışveriş yapıyor: Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı​
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Antalya'da yaşayan Sevim Karaca, uzun yıllar ticaretle uğraştıktan sonra, farklı bir ürün satmak amacıyla İstanbul'dan birebir orijinaline benzeyen imitasyon ziynet eşyaları getirdi.
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İlk etapta 10 bilezik getirip teşhir amacıyla vitrinde sergileyen Karaca, ilk günden tamamını satınca bu işten para kazanabileceğini düşünüp yüklü miktarda ikinci siparişi verdi.
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Yüzükten kolyeye, küpeden bileziğe, gelin tacından hasır bilekliklere kadar bir kuyumcuda bulunabilecek her çeşitten ürün grubunu getiren Karaca, zamanla Antalya'nın en tanınmış imitasyoncusu oldu.
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Sadece kentte yaşayanlar değil, turist olarak gelen Alman, İngiliz, Rus ve İranlılar da bu dükkandan alışveriş yapıyor. Bilezikler, işçiliğinden ağırlığına kadar birebir orijinal altına benzerken ayırt etmek için mihenk taşına sürülmesi gerekiyor.
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İmitasyonları kuyumcular da satın alıyor. Özellikle soygunlara karşı önlem amaçlı vitrinde imitasyon ürün sergilemeyi doğru bulan kuyumcular, yüklü miktarda alışveriş yaparak hem vitrinlerini süslüyor hem de bir anlamda kendilerini güvene alıyor.
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Düğün sezonunun açıldığı bu günlerde altın alışverişine bütçe ayıramayan gelin ve damat adayları da Sevim Karaca'nın imitasyon dükkanının yolunu tuttu. Burada bir düğünde gelinin ihtiyacı olan tüm takıları bulabilen gelin adayları, 10 bin liralık altın alışverişini 1000 liraya tamamlayabiliyor. 30 liraya da 300 liraya da bileziğin satıldığı dükkanda hediyelik alanlar da oluyor. 10 bilezikle çıktığı bu yolda sayısız çiftin mutluluğuna destek olduğunu belirten Karaca, “Sezon açıldı, son bir haftada işlerim yüzde 40 arttı. Pandemi nedeniyle işler durmuştu ama yeniden hareketlendi dedi.
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Kuyumcu sanıp gelen müşterilerin şaşkınlık yaşadığını anlatan Karaca, “Gerçek altınlarını bozdurup gelip buradan alışveriş yapıyorlar. Kuyumcular bile gelip benden alışveriş yapıyor. Kuyumcu havası var burada. Altın bozdurmaya gelenler oluyor. Onlara imitasyon olduğunu anlatıyorum dedi.
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İnsanların maddi durumu uygun olmayınca düğünde gösteriş olsun diye mecburen imitasyonu tercih ettiğini ifade eden Sevim Karaca, ilginç yaşam hikayelerine de zaman zaman şahitlik ettiğini aktardı. Bir çiftin yakın zamanda gelip gizli saklı alışveriş yaptığını anlatan Karaca, “Gelin adayı taktı, takıştırdı. Her şeyi beğendi. Damat adayına 'Aşkım nasıl olsa kimse bilmeyecek' dedi. Tam o sırada gelin adayının bir tanıdığı içeri girdi. Oje almaya gelmiş. İçeride bir şaşkınlık yaşandı. Tanıdığı, gelin adayına 'Hayırdır bunlar ne?' dedi. Kızcağız bir şaşkınlıkla 'Deniyoruz abla' dedi. Ancak durumu herkes anlamıştı diye konuştu.
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Karaca, işini büyütmek istediğini, ancak pandeminin sona ermesini beklediğini sözlerine ekledi.​
Kuyumcular dahi alışveriş yapıyor: Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı​
Antalya'da küpeden bileziğe, kolyeden gelin tacına tüm ziynet eşyalarının orijinaline birebir benzeyen imitasyonlarının satışını yapan Sevim Karaca, altın almaya gücü yetmeyen gelin ve damat adaylarının imdadına yetişiyor. Gerçeğinden ayırt edilmeyen bu imitasyon takıların satışında, düğün sezonu öncesinde yüzde 40 artış yaşandığı belirtildi.
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