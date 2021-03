Altın almak isteyenler dikkat: Yılsonunda çeyrek altın 900 lira olabilir

Yaz aylarında altına olan talebin artması ile fiyatların da artacağını söyleyen Mustafa Zağlı, “Şu an altının fiyatı kendini koruyor ve ortalama seviyede devam ediyor. Geçen sene pandeminin patlaması ile birlikte altına büyük ilgi oldu. Vatandaş ekmek alır gibi altın aldı. Bunun üzerine altın yükselişe geçti. Enflasyonu göz ününde bulundurursak, altın mutlaka her zaman prim yapan değer bir madendir. Şu an da çeyrek altın 700 TL’den işlem görüyor. Altının bu fiyattaki seyri Ramazan ayının sonuna kadar sürer. Yazın gelmesi ile birlikte düğünlerin çoğalması, altına olan talebin artması, gurbetçilerin gelmesi, yatırımcıların olması ile birlikte altına olan ilgi çoğalır ve altının fiyatı birazda olsa yukarı çıkar” dedi.

Zağlı, altının yılsonuna kadar 900 TL’yi görebileceğini ve ellerinde altın olan vatandaşların panik yapmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Yılsonunda çeyrek altının 900 TL ile bin TL arasında olabileceğini düşünüyorum. Elinde altın bulunduran vatandaşların panik olmasına gerek yok. Ellerinde mevcut altını olan vatandaşlar altınlarını ellerinde tutsunlar. Altının hiçbir zaman çok aşağı doğru seyri olmamıştır. Altın ileri derecede yükselişe geçecektir. Yeni normalleşme ile birlikte cumartesi günü işimiz çok iyi oldu. Şuan çoğunlukla sattığımız altın türü, çeyrek altındır. Vatandaşlar panik yapmasınlar, altının uzun vadede yatırımcılarına kar getireceğine inanıyorum.”

GRAM ALTIN NE KADAR? 

Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı bilindiği üzere koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenmiş ve geçtiğimiz sene rekor fiyatlara ulaşmıştı. Şimdilerde sarı metalin gram fiyatı 417 TL civarında işlem görmeye devam ediyor. ALIŞ: 419,92 

SATIŞ: 419,98 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? 

ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 685,00 

SATIŞ: 697,00 YARIM ALTIN FİYATI 

ALIŞ: 1.370,00 

SATIŞ: 1.392,00 TAM ALTIN 

ALIŞ: 2.696,20 

SATIŞ: 2.749,57 CUMHURİYET ALTINI 

ALIŞ: 2.794,00 

SATIŞ: 2.836,00 22 AYAR BİLEZİK 

ALIŞ: 380,34 

SATIŞ: 409,05



