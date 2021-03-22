Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altını şu anda yatırım aracı olarak düşünüyorlar çünkü altın sert düşüş yaptığı için tekrar çıkacağını düşünüyor vatandaşımız. Ondan dolayı altına ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var. Nikah ve düğün salonlarının kademeli olarak açılmasının etkilerini özellikle yeni kararlar açıklandıktan sonra ciddi bir şekilde hissetmeye başladık” dedi.