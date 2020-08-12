Altın bilezik tercih sebebi oldu: ​Meslek lisesine talepler patladı

Bu yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye genelinde meslek liselerinin doluluk oranı yüzde 96,64 olurken, İstanbul’da İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından desteklenen 35 meslek lisesinin doluluk oranı da yüzde 100’e ulaştı. İSO’dan yapılan açıklamaya göre, İSO’nun geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde yönetiminde bulunarak desteklediği 35 meslek lisesine, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri sırasında gençlerden yoğun bir ilgi gerçekleşti. İSO’nun desteğindeki 35 okulun tümünde ise başarı yüzdesi geçen yıla göre artış kaydetti.

ÖĞRENCİLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

Açıklamada, İSO’nun, MEB ile bir buçuk yıl önce imzaladığı Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde İstanbul’da toplam 35 meslek okulu ve 5 güzel sanatlar lisesi ile iş birliği yaptığı belirtildi. İSO’nun, MEB öncülüğünde ülke için büyük ve ulvi bir görev üstlenerek meslek liselerini eski saygın ve nitelikli günlerine hızla kavuşturmak yönünde büyük emek sarf ettiği kaydedilen açıklamada, odanın 20 bini aşkın üyesiyle birlikte okullarda oluşturduğu ortak yönetim modeliyle öğrencileri geleceğe hazırladığı ifade edildi.

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MESLEKİ EĞİTİM DEĞERLİ HALE GELDİ

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ülke genelinde mesleki eğitime talebin geçen yıla göre yüzde 40 arttığını hatırlatarak gelişmelerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bahçıvan, okullara verdikleri desteğin sonuçlarını böylesine yoğun bir ilgiyle gördükleri için son derece mutlu olduklarını belirterek, “Desteklediğimiz okulları tercih eden öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ederiz. Bu ilgi devam ettiği sürece sanayicilerimizin de gelecek dönemlerde bu okullarımıza olan ilgi ve desteği artarak devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

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Erdal Bahçıvan

YENİ NESİL SANAYİYE YÖNELDİ

MEB ile iş birliği içinde, sanayiciler olarak büyük bir motivasyonla ve tüm imkanlarını seferber ederek meslek liselerinin yeniden tercih edilir, saygın birer eğitim kurumu olmalarının yolunu oluşturduklarını belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:“Geçen yıl okul tercihlerinde yüzde 100’e yakın doluluk yakalamıştık. Bu yıl da aynı yoğun talebi görmek bizleri çok mutlu etti. Yüzde 100 doluluğun yanında, yönetiminde bulunarak desteklediğimiz 35 okulun tümünün LGS başarı yüzdesinin geçen yıla göre artması hepimiz için gurur verici oldu. Gençlerin mesleki eğitime giderek artan talebi, biz sanayicilerin motivasyonunu artıran en önemli unsur. Yeni neslin sanayiye ve mesleki eğitime ilgisi, güvenli geleceğimizin garantisi.”

TALEP YÜZDE 40 ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığı son 2 yılda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için önemli adımlar atmış ve çok sayıda projeyi hayata geçirmişti. Bu adımlar meslek liselerine ilgiyi artırdı, mesleki ve teknik eğitim daha cazip hale geldi. Geçen yıl sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerine 23 bin 775 öğrenci yerleşirken, 2020’de bu sayı yüzde 64 artarak 39 bin 13’e yükseldi. Diğer taraftan, bu yıl mesleki ve teknik Anadolu liselerine sınavlı ve sınavsız yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı.

Doluluk yüzde 99,28

Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan ilk yerleştirme sonuçlarına göre, Birlik, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğindeki meslek okullarında 106 programın 104’ünün kontenjanının tamamen dolduğunu bildirdi. Programların ortalama doluluk oranlarının geçen yıla göre artarak yüzde 99,28’i bulduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin nitelikli iş gücünün oluşturulması için mesleki eğitime inandıklarının altını çizerek, “Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de mesleki eğitime camia olarak gereken yatırımı yapmaya devam edeceğiz” dedi.