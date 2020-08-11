Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının bir ay uzatıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs ile pek çok iş sektörünü olumsuz etkiledi. Sosyal izolasyon sebebi ile eve kapanan işçilerin mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneği uygulandı.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? soruları da son günlerde bir hayli merak edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un duyurduğu kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının bir ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kısa çalışma ödeneği nasıl uygulandı?

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlendi.

GÜNDEM Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı: Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmakta. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili. Peki, tüm Türkiye'de uygulanan kısa çalışma ödeneği nedir? İşçi ve işveren bundan nasıl etkileniyor?

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Kısa çalışma ödeneği nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

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Kısa çalışma ödeneğinden milyonlarca çalışan faydalandı.

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Kısa çalışma ödeneği kapsamında;

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmakta.

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman kesilir?

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

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