Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı: Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’a göre, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı. Kararda, yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ortaya çıkan dışsal sebeplerden dolayı kısa çalışma ödeneğinin bir ay süreyle uzatıldığı bilgisi yer aldı.
Bakan Selçuk’da sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
- "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği’ni bir ay süreyle uzatıyoruz."