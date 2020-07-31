Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı: Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

CHP’li İBB’den, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'na kaçak inşaat

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nda kaçak yapı inşa ediyor. Geçtiğimiz aylarda yandaş bir şirkete 26 milyon TL'lik ihale veren CHP'li İBB yönetimi, 6831 sayılı Orman Kanunun 1. Maddesi (g) bendine göre proje onay merci olan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almadan kaçak yapı inşaatlarına başladı. Bu durum, İstanbul'un akciğeri niteliğindeki ormanda yaşayan canlıların doğal ekosistemini de tehdit ediyor.