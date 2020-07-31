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POLİTİKA

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı: Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı: Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un duyurduğu kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının bir ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’a göre, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı. Kararda, yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ortaya çıkan dışsal sebeplerden dolayı kısa çalışma ödeneğinin bir ay süreyle uzatıldığı bilgisi yer aldı.

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Bakan Selçuk’da sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

  • "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği’ni bir ay süreyle uzatıyoruz."

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