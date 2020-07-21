İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşveren ve işçiyi yakından ilgilendiren işten çıkarma yasağı için belirlenen süre yeniden uzatılırsa yasak önümüzdeki günlerde son bulacak.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren İşten Çıkarma Yasağı'nın uzatılması ile ilgili iddiaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından netleşmesi ile beraber vatandaşlar detayları merak etmeye başladı.
Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
Normal şartlarda işten çıkarmaya yasağı 17 Temmuz’da tamamlanmıştı. Fakat, süre uzatılarak 17 Ağustos'a kadar çekilmişti. İşten çıkarma yasağı 17 Ağustos’a sona erecekken yeniden uzatılacak mı merak konusu.
İşten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Yeni ekonomik paketiyle, işten çıkarmayı engelleyen yasal düzenlemenin süresi uzatılacak. TBMM'de bu hafta istihdamı koruma teklifi yasalaştırılacak. Teklifle beraber işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın gerekçesiyle fesih yasağını 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek.
Kısa çalışma ödeneği ne olacak?
Kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden yararlanan iş yerleri normal çalışma düzenine geçerse, sigorta primleri 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Kısa çalışma ödeneğinin hangi sektörlerde uzatılacağına dair olarak Cumhurbaşkanlığına da yetki verilecek. 50'den az çalışanı olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükümler ertelenecek.