Ekonomi Altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü yükselişle kapattı

Altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 275,80 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 275,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.837,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 275,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.)275,80
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.837,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.795,00
  • Yarım Ziynet 898,00

  • Çeyrek Ziynet 449,00

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