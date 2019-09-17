Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.142,32 puan ve yüzde 1,11 azalarak 101.447,39 puana indi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile orman, kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,48 ile spor oldu.

Haber Merkezi 17 Eylül 2019, 18:39 Son Güncelleme: 17 Eylül 2019, 18:44 AA