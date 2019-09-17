Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.142,32 puan ve yüzde 1,11 azalarak 101.447,39 puana indi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile orman, kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,48 ile spor oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: arşiv
Fotoğraf: arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kaybıyla 101.447,39 puandan tamamladı.

En çok gerileyen spor oldu

  • BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.142,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile orman, kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,48 ile spor oldu.

Analistler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrasında Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerin varlıklarını negatif etkilediğini kaydetti.

ABD, İran ve Suudi Arabistan yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000'in direnç, 101.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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