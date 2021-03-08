Altın yükselişle kapattı: Çeyrek altın 678 lira oldu

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Konya Büyükşehir’den 8. sınıf öğrencilerine LGS çalışma kitabı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya genelindeki 8. sınıf öğrencilerine verilecek LGS Hazırlık Kitaplarının dağıtım programına katıldı. Başkan Altay, yaklaşan sınav öncesinde öğrencilere çalışma kitaplarıyla katkı sağladıklarını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, okullara ve öğrencilere verdiği değer için Başkan Altay’a teşekkür etti.