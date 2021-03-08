Ekonomi Altın yükselişle kapattı Çeyrek altın 678 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın yükselişle kapattı: Çeyrek altın 678 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,63 artışla 417,90 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 678 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 774 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 678 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 774 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 417,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 411,00 411,20 417,70 417,90
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.708,00 2.729,00 2.753,00 2.774,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 374,80 378,80 381,00 385,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.647,00 2.667,00 2.690,00 2.710,00
  • Yarım Ziynet 1.324,00 1.334,00 1.345,00 1.355,00
  • Çeyrek Ziynet 662,00 667,00 673,00 678,00
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