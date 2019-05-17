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Ekonomi Altının kilogramı 250 bin liraya yükseldi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının kilogramı 250 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 250 bin liraya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 160 milyon 568 bin 859,71 lira oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 160 milyon 568 bin 859,71 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 250 bin lira, en yüksek 251 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 250 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 139 milyon 239 bin 347,11 lira, işlem miktarı ise 558,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 160 milyon 568 bin 859,71 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Bonus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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