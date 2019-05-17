Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Cezalı köprü geçişleri affedilecek
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomi torba teklifte neler var?

Cezalı köprü geçişleri affedilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk" dedi.

Haber Merkezi AA
Hatalı köprü geçiş cezalarının affını öngören teklif TBMM'ye sunuldu.
Hatalı köprü geçiş cezalarının affını öngören teklif TBMM'ye sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclise sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

  • Bazı alanlarda değişiklik öngören kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Teklifte, toplumda beklenti oluşturan belli başlı önemli konular var. Milletimizin ihtiyaç duyduğu bazı alanlarda düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.Teklifle "İstanbul Galata Üniversitesi" adında yeni bir üniversite kurulacağını anlatan Muş, kanun teklifinde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personelinin disiplin hükümlerine ilişkin değişiklik öngören maddenin de yer alacağını bildirdi.

Kömür madenciliğine ilişkin bir destek mekanizması olduğunu hatırlatan Muş, "Teklifle, fiyat düştükçe bu destek mekanizması artacak. Bu destek mekanizması, fiyatların yüksekliğine göre otomatik bir şekilde sağlanacak desteği ayarlayacak. Uluslararası ya da Türkiye'deki piyasalarda kömür fiyatlarının düşüşüne bağlı olarak destek oranımız artacak." ifadelerini kullandı.

Hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını teklif ettiklerini belirten Muş, şunları söyledi:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan geçişlerde, oradaki uygulamalardan kaynaklı hatalardan dolayı sürücülerin yaptığı geçişlerden kaynaklanan cezalar vardı. O cezaların da affına yönelik bir düzenlememiz teklifimiz içinde bulunmaktadır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan hatalı geçişlerin, kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla affedilmesini teklif ediyoruz."

Emeklilerin gözü ek ödemede
EKONOMİ
Emeklilerin gözü ek ödemede

Düzenlemeler Meclis'e geliyor
EKONOMİ
Düzenlemeler Meclis'e geliyor
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Siirt'te öldürülen teröristin gri kategoride olduğu tespit edildi.
Köprü geçiş cezalarına af geliyor

Köprü geçiş cezalarına af geliyor

Hatalı köprü geçişlerinin affını öngören teklif TBMM'ye sunuldu.
İlk karar

İlk karar

Çiftlik Bank davasında ​11 tutuklu sanıktan 9'u tahliye edildi.
Makam aracını durdurup sohbet etti

Makam aracını durdurup sohbet etti

Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
Biz herkesi seviyoruz

Biz herkesi seviyoruz

​Yıldırım, operadaki protestoyu değerlendirdi.
Eteğinden sonra ayakkabısı bulundu

Eteğinden sonra ayakkabısı bulundu

Nurcan'ı arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor.
Sistemi hackleyip<br>ezan okuttular

Sistemi hackleyip
ezan okuttular

​Ordu'da çok sayıda vatandaş orucunu erken açtı.

Misyonerlerin <br>hedefindeler

Misyonerlerin
hedefindeler

Dinlerini değiştirmeye çalışıyorlar.

Türkiye girdiği<br>çizgiden dönmez

Türkiye girdiği
çizgiden dönmez

Soylu, Elebaşı Öcalan'la ilgili kararı değerlendirdi.

Avcılar'da film<br>gibi olay

Avcılar'da film
gibi olay

Herkes silahına sarılıp birbirine ateş etti.
İsrail Hollandalı<br>vekili gözaltına aldı

İsrail Hollandalı
vekili gözaltına aldı

​NAKBA'nın 71'inci yıl dönümünü etkinliklerine katılacaktı.
Törenlere katılmayacak

Törenlere katılmayacak

​19 Mayıs'ın 100. yıl töreni için Samsun'a davet edilmişti.
Tekstilde<br>sevindiren haber

Tekstilde
sevindiren haber

​3 ülke ortaklığında Gaziantep'te kurulacak.
Cezaları belli oldu

Cezaları belli oldu

​İstanbul'daki terör saldırısında 47 kişi şehit olmuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.