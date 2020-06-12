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Ekonomi Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi! Altın fiyatları

Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Altın piyasasında, en düşük 380 bin 200 lira, en yüksek 381 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artarak 381 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 368 bin 407,06 lira, işlem miktarı ise 729,24 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 276 milyon 439 bin 310,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kule Yetkisi Müessese, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  • STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  • Önceki Kapanış 378.700,00 1.730,00
  • En Düşük 380.200,00 1.730,40
  • En Yüksek 381.500,00 1.736,60
  • Kapanış 381.500,00 1.736,15
  • Ağırlıklı Ortalama 380.865,42 1.733,69
  • Toplam İşlem Hacmi (TL) 271.368.407,06
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg) 729,24
  • Toplam İşlem Adedi 24
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