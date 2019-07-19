Ekonomi Ankara Ticaret Odası bayram tatilinin uzatılmamasını istedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara Ticaret Odası bayram tatilinin uzatılmamasını istedi

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "Uzun tatillerde üretim ve ticaret kesintiye uğruyor. Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım, üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım" dedi.

Haber Merkezi AA
ATO Başkanı Gürsel Baran
ATO Başkanı Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, uzun tatil sürelerinin üretim ve ticareti kesintiye uğrattığını belirterek, "Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım, üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım" ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, uzun bayram tatillerinde turizm bölgelerinde ekonomik hareketliliğin arttığına ancak kentlerde üretim ve ticaretin kesintiye uğradığına dikkati çekti.

  • Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizm sektörü dışındaki sektörlerde iş hacmini daraltacağının altını çizen Baran, şunları kaydetti:
  • "Turizm bizim bacasız sanayimiz. Turist sayısının ve turizm gelirlerinin artması bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu yıl yabancı turist sayısında da artış var, turizm bölgelerindeki doluluk oranları da üst seviyelerde. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın zamanı turizm sezonuna denk geliyor. Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım. Üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım."

Baran, turizm dışındaki sektörlerde esnaf ve tüccarların iş hacimlerini etkileyen uzun bayram tatillerinin çalışanların da işe yönelik konsantrasyonlarını bozduğunun ifade ederek, tatil sürelerinin ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmasını talep etti.

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