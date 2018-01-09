Aracınıza göre MTV hesaplama yolu

MTV tablosu 2018 yılı içerisinde meydana gelecek olan 'araç değerine göre' zam oranları nedeniyle araştırılmaya devam ediyor. Ödeme işlemlerini gerçekleştirecekleri MTV tablosuna göre durumu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2018 yılı MTV hesaplama işlemi nasıl gerçekleştirilecek? İşte, MTV sorgulama ve torba yasa ile birlikte gelen kanunun detayları

1 OCAK İTİBARİYLE SATIN ALINAN ARAÇLARDA GEÇERLİ OLACAK

Torba yasa tasarının Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesiyle birlikte bir çok araç sahibinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanacak.

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Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.

31 Aralık'tan önce kayıt edilen araçlar için eski sistemde vergi alınacak. 1 Ocak 2018'den itibaren trafiğe kaydedilecek araçlar için taşıt değeri dikkate alınacak.

HANGİ ARACA NE KADAR MTV ÖDENECEK?

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

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MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

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MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

İŞTE 31 ARALIK 2017'DEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLARIN ÖDEYECEĞİ MTV MİKTARI

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.

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