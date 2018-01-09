Bu numarayı sakın unutmayın

PNR (Passenger Name Record) kodu, Yolcu İsim Kaydı’nın kısaltmasıdır. Daha çok rezervasyon numarası olarak bilinir. Opsiyonlu bir rezervasyon yaptığınızda ve/veya bilet satın aldığınızda size verilir. PNR kodu rakamlar ve harflerden oluşur. Bu numara ile biletinizin çıktısını alabilir, değiştirme ve iptal işlemlerinizi yapabilirsiniz.

PNR kodu, uçuş bilgilerinize ulaşabilmek için en kolay yoldur. Bilgilerinize ulaşabilmek için PNR kaydı veya bilet numaranızı bilmeniz gerekmektedir. PNR kodu internetten bilet aldığınızda e-mail yoluyla size gönderilir. Aynı kod basılı bilet üzerinde de yer alır.

Kişisel bilgilerinizin güvenliği ve detaylarına ulaşılmasını istemediğiniz kişiler için uçuş bilgilerinizi gizli tutmaya özen göstermeniz gerekmektedir.

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PNR NUMARASINI UNUTMAYIN

Biletinizi alırken kişisel bilgilerinizi ve cep telefonunuzu doğru kaydettiğinizden emin olmalısınız. Aksi takdirde tüm bu bilgiler tarafınıza mail ve SMS yolu ile gönderilemeyecektir.

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PNR SORGULAMA

İnternetten bilet aldığınızda mutlaka cep telefonunuza ya da mail adresinize PNR numarası gelir. Bu PNR numarasını kaybetmemeniz gerekir. Aksi takdirde uçuş detaylarınızı göremezsiniz ve online check-in yapmanız zorlaşır. Tüm havayolu şirketlerinde havalimanına gidip kuyruk beklemeden koltuk rezervasyonunuzu internetten yapabilirsiniz. Ayrıca PNR numarasıyla satın aldığınız uçuşun detaylarını da görüntüleyebilirsiniz.

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