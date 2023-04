Artan et fiyatları sonrası harekete geçildi: Büyük kentlere yakın alanlara besi çiftlikleri kurulacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, son dönemde artan kırmızı et fiyatlarına müdahale için yürüttükleri çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Kırmızı et piyasasına ESK aracılığıyla ürün ikame ettiklerini vurgulayan Kayhan, bu sayede sanayici ve perakendeciye ürün sağladıklarını ifade etti. Kayhan, orta vadede tedbirler alınması gerektiğine dikkati çekerek, üretici ve sanayicinin entegrasyonunu sağlamak gerektiğini ve bunun için de sözleşmeli besiciliğin yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını anlattı.