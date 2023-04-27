Artan et fiyatları sonrası harekete geçildi: Büyük kentlere yakın alanlara besi çiftlikleri kurulacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, son dönemde artan kırmızı et fiyatlarına müdahale için yürüttükleri çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Kırmızı et piyasasına ESK aracılığıyla ürün ikame ettiklerini vurgulayan Kayhan, bu sayede sanayici ve perakendeciye ürün sağladıklarını ifade etti. Kayhan, orta vadede tedbirler alınması gerektiğine dikkati çekerek, üretici ve sanayicinin entegrasyonunu sağlamak gerektiğini ve bunun için de sözleşmeli besiciliğin yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını anlattı.

"Ortalama 20 bin baş hayvan olacak besi çiftlikleri kuracağız"

Orta vadeli hedeflerden birisinin de canlı stok yönetimi olduğuna işaret eden Kayhan, Türkiye'nin her bölgesinde ESK kombinalarına yakın yerlerde büyükbaş hayvanların bulunacağı besi çiftlikleri kuracaklarını bildirdi. Kayhan, şu bilgiyi verdi: "Kendimize ait Türkiye'nin birkaç bölgesinde özellikle büyük kentlere yakın alanlarda besi çiftliği kurmayı hedefliyoruz. Canlı stok planlamasını ya sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak ya da besi çiftlikleri oluşturarak yapmak zorundayız. Ortalama 20 bin baş hayvan olacak besi çiftlikleri kuracağız. Örneğin elimizde en az 100 bin baş canlı stokumuz olduğunda, fiyat yükseliş trendine girdiği anda piyasaya çok yüklü miktarda mal vermek suretiyle fiyatı dengeleme imkanımız olacak. Bu çiftlik kurma projemiz en yakın sürede yatırıma girecek, birkaç ilde de projeleri hazırladık. Hatta atıl olan çiftlikleri kiralayarak biz bu canlı stok işine kesinlikle gireceğiz. Burada önceliğimiz hayvanları içeriden temin etmek."

"Süt üreticisinin refahını artıracak fiyat dengelemesi yapılmalı"

Kırsalda mera alanlarının geniş olduğu yerlerde hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Kayhan, süt üreticisinin refahını artıracak bir fiyat politikasının sektör için önemli olduğunu bildirdi. Kayhan bunlar sağlandığında ette problemin büyük ölçüde giderileceğini kaydetti. Bazı dönemlerde arz-talep dengesinin bozulduğuna dikkati çeken Kayhan, "Pandemi veya kuraklık gibi dönemler dengeyi bozuyor. İşte bu denge bozulduğu zaman insanlar gelir kaybına uğrayınca bu işi bırakıyorlar. Kırsaldan da ciddi manada kentlere göç oluyor." ifadelerini kullandı.



