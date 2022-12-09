Ekonomi ASAŞtan 100 milyon avroluk yatırım Sanayiciden ithalatı azaltacak hamle
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ASAŞ'tan 100 milyon avroluk yatırım: Sanayiciden ithalatı azaltacak hamle

ASAŞ, 100 milyon avro yatırımla Avrupa'nın en büyük ekstrüzyon pres hattına sahip olacak. ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, "Bu yatırımla, ağırlıklı olarak Çin'den ithal edilen büyük profillerin önünü kesmiş olacağız" dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
ASAŞtan 100 milyon avroluk yatırım: Sanayiciden ithalatı azaltacak hamle
ASAŞ'tan ​100 milyon avroluk yatırım.

ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, 100 milyon avro yatırımla Avrupa’nın en büyük alüminyum şekillendirme anlamına gelen ekstrüzyon pres hattına sahip olacaklarını belirterek, “Ekstrüzyon pres yatırımıyla, ağırlıklı olarak Çin’den ithal edilen büyük profillerin önünü kesmiş olacağız. Bunları ülkemizde üreteceğiz ve Avrupa’ya ihraç edeceğiz. Bu tesis Avrupa’daki en büyük ekstrüzyon presi olacak” dedi. Hatiboğlu, basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdiği yıl sonu değerlendirmesinde 2022 senesi için 1 milyar dolar ciro hedefleri olduğuna dikkati çekti.

15 BİN TONLUK KAPASİTE

Hatiboğlu, 2022 yılında kontratını yaptıkları en önemli yatırımlardan birinin 100 milyon avroyu aşan 15 bin ton pres hattı yatırımı olduğunu ifade ederek, bu hat devreye girdiğinde ASAŞ’ın vagon alüminyum gövdesini komple üretip işleyen 3 tesisten biri olacağının altını çizdi. Tesisin 2025 yılında hayata geçeceğini belirten Hatiboğlu, “15 bin tonluk büyük bir pres yatırımı olacak, burada da ağırlıklı olarak raylı sistemlere yönelik parçalar üreteceğiz. Ümit ediyorum ki tesis tam kapasiteyle hayata geçtiğinde 150 milyon doları aşan ölçüde cari açığa katkıda bulunacağız. Bu yatırımla birlikte, ağırlıklı olarak Çin’den ithal edilen büyük profillerin önünü kesmiş olacağız. Yani bunları ülkemizde üreteceğiz. Aynı zamanda da bu ürünleri Avrupa’ya ihraç edeceğiz. Bu yapacağımız tesis, Avrupa’daki en büyük ekstrüzyon presi olacak” ifadelerini kullandı.

Derya Hatiboğlu
Derya Hatiboğlu

Avrupa’nın en büyüğü olacak

Hatiboğlu, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük profil üretimini yapabilecek tesisinin dünyada boyut ve teknoloji olarak ilk 5 tesis arasına gireceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı: "ASAŞ, bu yatırımla başta raylı sistemler olmak üzere, gemicilik, treyler, özel alaşımlı mühendislik malzemeleri gibi sektörlerin teknik gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak nihai ürüne en yakın şekilde büyük profil üretimi gerçekleştirebilecek. Şirket, 150 MN pres hattı yatırımıyla Avrupa’nın en geniş profil, en büyük dikişli ve dikişsiz boru ve en büyük entegre alüminyum vagon gövde üretebilme kabiliyetine sahip olacak. Bu yatırımla yıllık 25 bin ton alüminyum profil kapasite artışı sağlanacak."

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