İlaç sektörüne şifa olacak tesis: Sanayiciden ithalatı azaltacak yatırım

GSK Türkiye ve Abdi İbrahim iş birliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle hayata geçirilen Steril İnhalasyon Tesisi’nin resmi açılışı yapıldı. İki şirketin teknoloji ve tecrübesinin eseri olan tesis yatırımı ile ülkemizde ilaç üretiminin yerelleşmesine katkı sunulacak. Bu yatırımla, 5 yıl içinde toplam değeri 2 milyar TL’yi bulan 600 milyon adet nebül üretilmesi hedefleniyor. Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde ilaç olarak kullanılan nebül teknolojisinin, ilaç üreticisi Abdi İbrahim’in Esenyurt’taki Steril İnhalasyon Tesisi’nde üretilecek olmasıyla, toplum sağlığı ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. 340 milyon TL’lik yatırımla kurulan uluslararası standartlardaki tesis, GSK Türkiye’nin son 10 yılda imza attığı en büyük yatırım olurken, şirketin tüm nebül portföyünün üretildiği dünyadaki tek üretim merkezi olma özelliğini de taşıyor.

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2 MİLYARLIK KATKI

Açılışta konuşan Abdi İbrahim Genel Müdürü Süha Taşpolatoğlu, pandemide yaşanan tedarik zorluklarına ve seyahat kısıtlamalarına rağmen, 4 yılın sonunda üretimleri ticari olarak yaparak halkın hizmetine sunduklarını söyledi. Solunum yolu hastalığının tedavisinde kullanılan nebül teknolojisinin Türkiye'ye kazandırıldığını belirten Taşpolatoğlu, GSK'nin Avustralya’da imal edilen iki önemli nebülün Türkiye'de üretileceğine dikkat çekti.

ARTIK TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Taşpolatoğlu, "Bu tesis GSK'nın tüm nebül portföyünün üretildiği dünyadaki tek üretim merkezi konumunda. 5 yıllık zaman diliminde 2 milyar TL katkı sağlayacak. Üretilecek bu ürünlerde ithalat tamamen bitecek" dedi.

GSK Türkiye Genel Müdürü Selim Giray, solunum hastalıklarının tüm dünyada önemli bir sorun olduğunu belirterek, ülkemizde yaklaşık 8 milyon kişinin bu hastalıklarla mücadele ettiğini söyledi. Giray, “Avustralya'daki GSK üretim tesisinden ülkemize gerçekleştirdiğimiz bu ileri teknoloji ve bilgi transferi ile global standartlardaki bir tesisi ülkemize kazandırmaktan ve ilaç üretiminin yerelleşmesine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Steril İnhalasyon Tesisi’ni Abdi İbrahim ile 30 yılı aşkın bir süredir devam eden güçlü iş birliğimizin en önemli yansıması olarak görüyorum. İlaç ithalatından yerel üretime geçişte önemli bir adım niteliğinde olan bu büyük yatırımı, güçlü altyapı ve eşsiz bilgi birikimi ile yalnızca sektörümüz için değil tüm ülkemiz için gurur kaynağı olan Abdi İbrahim ile hayata geçirmeyi bir ayrıcalık olarak kabul ediyorum” ifadesini kullandı.

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Selim Giray, Burak Dağlıoğlu ve Süha Taşpolatoğlu

7 MİLYAR DOLARLIK İLAÇ PAZARIYLA DÜNYADA İLK 20’DEYİZ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, bu tesisle ithalatın kesilerek, yerel üretime dönüleceğinden bahsederek şunları kaydetti: "7 milyar dolarlık ilaç pazarı ile dünyada ilk 20'de yer alan Türkiye, küresel sağlık ekosisteminin ilgisini cezbeden bir merkez konumunda. Yatırım Ofisi olarak nitelikli yatırımları hedeflerken, Türk şirketler ile uluslararası şirketlerin başarılı ve sektörü güçlendirici iş birliklerini her zaman destekliyoruz. Bu yatırımlar da bizim için çok kıymetli."