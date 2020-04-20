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ASELSAN'dan yeni başarı: Türkiye'den yeni silah satışı

ASELSAN, Kazakistan ile SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi’ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı. Faaliyet yürüttüğü pazarlarda yerelleşme çalışmalarını da sürdüren ASELSAN, Kazakistan’ın ihtiyacı doğrultusunda SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi için yeni bir sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi

ASELSAN, Kazakistan'ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.

20 FARKLI ÜLKENİN ENVANTERİNDE YER ALIYOR

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN'ın, çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri 20 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor.

  • ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda ASELSAN, Kazakistan'ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.

SARP DUAL
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