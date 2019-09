Askon: Beka kırmızı çizgimiz

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), aylık ekonomi değerlendirme toplantısının 7. sini Mardin’de düzenledi. Aylık ekonomi raporu sunumu sonrası ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Aydın, “Daha müreffeh günler için içeride birliğimizi ve dirliğimizi bozacak her türlü oluşumlara karşı topyekûn mücadelemizi devam ettirmemiz gerekmekte. Ülkemizin birliği ve bekası kırmızı çizgimizdir. Her kim bu birliği ve dirliği bozmaya çalışıyor ise şunu açıkça bilmelidir ki her daim kahraman milletimizi karşısında bulacak” hatırlatmasında bulundu.

Kolay kazanmadık

Milletçe hep birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladığımızı da belirten Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ne mutlu ki bizlere tarihimize dönüp baktığımızda birçok kahramanlık destanlarının yazıldığını görmekteyiz. Bu destanlar yazılırken elbette büyük fedakârlıklarla yazıldı. Biz bu destanları aynı çatı altında birlik ve bütünlük içinde omuz omuza çarpışarak elde ettik.”

Mardin’de ihracatın artmasını hedeflediklerini belirten Aydın, ilk rakamı ise 1 milyar dolar olarak açıkladı. Aydın, “Gönül ister ki ihracatta yarım milyon doları aşmış bir Mardin şehri hak ettiği gerçek potansiyele ulaşarak 1 milyar doların üzerinde ihracat yapabilen şehirler arasında yer alsın. Mardin ilimiz bunu çoktan hak ediyor” şeklinde konuştu.