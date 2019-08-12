Ekonomi Devlet desteği ile Mardine 1 milyon liralık dev turizm yatırımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Devlet desteği ile Mardin’e 1 milyon liralık dev turizm yatırımı

Mardin’in Savur ilçesinde yaşayan Kaya çifti ilçeye, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle 1 milyon liralık yatırım yaptı. Memleketlerini tanıtmak amacıyla yatırım yaptıklarını belirten Sevgi Kaya, Savur’un küçük olduğunu fakat tarihinin çok eskiye dayandığını kaydetti.

Haber Merkezi IHA
Yüzde 50 hibe desteğiyle yaşadıkları kente 1 milyon liralık yatırım yaparak Güneydoğu’nun ilk bungalov otelini yaptı.
IHA
Yüzde 50 hibe desteğiyle yaşadıkları kente 1 milyon liralık yatırım yaparak Güneydoğu’nun ilk bungalov otelini yaptı.
Yüzde 50 hibe desteğiyle yaşadıkları kente 1 milyon liralık yatırım yaparak Güneydoğu’nun ilk bungalov otelini yaptı.
IHA
Yüzde 50 hibe desteğiyle yaşadıkları kente 1 milyon liralık yatırım yaparak Güneydoğu’nun ilk bungalov otelini yaptı.
Yüzde 50 hibe desteğiyle yaşadıkları kente 1 milyon liralık yatırım yaparak Güneydoğu’nun ilk bungalov otelini yaptı.
IHA
Yüzde 50 hibe desteğiyle yaşadıkları kente 1 milyon liralık yatırım yaparak Güneydoğu’nun ilk bungalov otelini yaptı.

Dört mevsim yeşil ve doğal güzelliği ile etkileyen Savur’daki dev yatırım Abant’a meydan okumaya hazırlanıyor.

Farklı din, dil ve kültüre sahip vatandaşların bir arada kardeşçe yaşadığı Mardin, sağlanan huzur ortamı sayesinde, turistlerin yanı sıra yabancı yatırımcıların da gözdesi oldu. Savur ilçesinde yaşayan Sevgi ve Hatip Kaya çifti Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun yüzde 50 hibe desteğiyle yaşadıkları kente 1 milyon liralık yatırım yaparak Güneydoğu’nun ilk bungalov otelini yaptı. 5 yıldızlı oteller yerine doğa ile iç içe bulunan bungalovlar, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Memleket sevdası yatırım getirdi

Kaya, “Şimdiye kadar güzel Savur’umuzun hiç tanıtımı yapılmadı. Buralara hiç yatırım yapılmadı. Biz de kendi memleketimize olan sevdamızdan dolayı güzel memleketimiz için güzel yatırım yaparak ilçemizi tanıtmak istedik. Savur’a zaten dışarıdan gelen insanlar için yatılı herhangi bir otelimiz yok. Sırf bu eksikliği tamamlamak, memleketimize güzel bir yatırım yapıp tanıtmak amaçlı TKDK desteğiyle büyük bir yatırım yaptık. Böyle bir yatırım yaptığımız içinde gerçekten mutluyuz. Bu sayede memleketimizi tanıtmış oluyoruz” dedi.

Memleketlerini tanıtmak amacıyla yatırım yaptıklarını belirten Sevgi Kaya, Savur’un küçük olduğunu fakat tarihinin çok eskiye dayandığını kaydetti.
  • Aynkasre bungalov evlerinin Güneydoğu’nun ilk bungalov evleri olduğunu belirten Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
  • “Burası Abant’a benzer bir yatırım. Savur ve Güneydoğu bölgesinde yapılan ilk bungalov evleri. Bütün bölgemiz aransa böyle bir yatırım, böyle güzel yapılmış bir bungalov evleri görülmez. Memleketimizi tanıtmak, doğamızı, yeşilliğimizi, güzel sularımızı, derelerimizi görsünler istiyoruz. Herkesi bekliyoruz.”

Memleket sevdasıyla yatırım yaptıklarını ifade eden Hatip Kaya ise, “Yatırımın maliyeti 1 milyon lirayı buldu. Yaptığımız yatırımdan memnunum. Sakinliği seven için Savur birebir tatil beldesidir” diye konuştu.

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