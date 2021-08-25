Ekonomi AssisTT Çağrı Merkezi Okulu programına Brandon Hall Grouptan altın ödül
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AssisTT Çağrı Merkezi Okulu programına Brandon Hall Group’tan altın ödül

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen 2021 Brandon Hall Group HCM Excellence Ödülleri’nde Çağrı Merkezi Okulu programıyla “En iyi Beceri ve Yetkinlik Gelişimi Programı” kategorisinde altın ödül almaya hak kazandı. AssisTT, bu ödülle sektör deneyimini gençlere aktarmak adına kurduğu Çağrı Merkezi Okulu programının başarısını bir kez daha tescilledi.

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AssisTT Çağrı Merkezi Okulu programına Brandon Hall Group’tan altın ödül
AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi

Kurumsal firmalara eğitim teknolojileri konusunda danışmanlık hizmeti veren ve dünya çapındaki yaklaşık 10 bin müşterisinin eğitim stratejilerini yönlendiren Brandon Hall Group’un gerçekleştirdiği Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri, online platformda yapılan etkinlikle açıklandı. İnsan odaklı çalışma anlayışıyla çağrı merkezi sektöründe müşteri deneyimini zenginleştiren AssisTT, sektöre yetkin insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan Çağrı Merkezi Okulu programıyla “En iyi Beceri ve Yetkinlik Gelişimi Programı” kategorisinde altın ödül aldı.

“Sektörel deneyimimizi ve bilgi birikimimizi paylaşmanın sosyal sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz”

Ödül ile ilgili açıklama yapan AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, “Sektörün lider oyuncusu olarak nitelikli ve yetkin insan kaynağı yetiştirmek bizim en önemli gündem maddelerimizden biri. Hem çağrı merkezi sektörüne katkıda bulunmak hem de öğrencilerin profesyonel iş hayatına geçişini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Çağrı Merkezi Okulu projemizin uluslararası alanda faaliyet gösteren böylesi prestijli kurumlar tarafından takdir edilmesi bizim için çok kıymetli. Sektörel deneyimimizi ve bilgi birikimimizi paylaşmanın sosyal sorumluluğumuz olduğuna inanarak hayata geçirdiğimiz Çağrı Merkezi Okulumuzun kapılarını bu sektörde kariyer hedefleyen herkese açtık. Çağrı Merkezi Bölümü öğrencileri başta olmak üzere gençlere ulaşmak adına üniversitelerle de iş birliği yapıyoruz. Şu ana kadar Sivas Cumhuriyet, Samsun Ondokuz Mayıs, Düzce, Uludağ ve Selçuk Üniversiteleriyle iş birliği protokolleri yaptık. Önümüzdeki dönemde de iş birliği yaptığımız üniversite sayısını arttırarak daha çok gence ulaşmayı hedefliyoruz. Çağrı Merkezi Okulumuz’da eğitim alan öğrencilere teorik eğitim yanında staj ve iş fırsatlarında öncelik de sunuyoruz” dedi.

Çağrı Merkezi Okulu sektöre ilgi duyan herkese açık

Sektörde bir ilke imza atarak Ekim 2019’da Çağrı Merkezi Okulu’nu hayata geçiren AssisTT, sektör profesyonellerine, Çağrı Merkezi Bölümü öğrencilerine ve bu alana ilgi duyan herkese uzman eğitmenler vasıtasıyla eğitim desteği veriyor. Sınıf içi eğitimlerle başlayan Çağrı Merkezi Okulu, pandemi süreciyle dijital ortama taşındı. Program kapsamında eğitim temel ve ileri seviye olarak iki seviyede veriliyor.

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