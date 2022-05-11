Atık sektöründe 5 hedef: 2035’te yüzde 60 geri kazanım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atıkların ham madde olarak kullanılmasına yönelik ürün yaşam döngüsü kriterlerini içeren “Döngüsel Ekonomi Eylem Planı” hazırlayacak. Sıfır atık çalışmaları kapsamında 2035’de geri kazanım oranının yüzde 60’a çıkarılması, atıkların kaynakta ayrı toplanarak en az ikili toplama sistemi oluşturulması, sanayi ve hizmet sektöründe sera gazı emisyon azaltımı için etkin atık yönetiminin iyileştirilmesine yönelik teşviklerin artırılması tedbirler arasında.

30 MİLYAR TL TASARRUF

2023 yılına kadar, Türkiye’nin tamamında Sıfır Atık Sistemi kurulacak. 60 bin kişi sıfır atık uygulamaları kapsamında çalışmaya başladı. 2023 yılına kadar 150 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bununla birlikte 30 milyar lira tasarruf sağlanacak. Türkiye, hızla yaygınlaştırdığı sıfır atık sistemi ile geri dönüşüm çarkını sıkı denetim altında tutuyor. ‘Sıfır atık’ atağı ile hem çevre korunuyor hem de ekonomiye milyarlarca TL katkı sağlanıyor.

PLAN GÜNCELLENDİ

Sıfır atağa ilişkin çalışmalar da geliştirilerek sürüyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadelede yol haritasını oluşturan Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı ile İklim Değişikliği Uyum Strateji ve Eylem Planı’nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyor. Bakanlık, önümüzdeki dönemde atık sektöründe 5 hedefe odaklandı.

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KAYNAKTA AYRI TOPLANACAK

Belirlenen hedefler kapsamında, atıkların ham madde olarak kullanılmasına yönelik ürün yaşam döngüsü kriterlerini içeren “Döngüsel Ekonomi Eylem Planı” hazırlanması planlanıyor. Enerji verimliliğine yönelik atılacak adımlar sayesinde 2023 yılında 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı hedefleniyor. Sıfır atık çalışmaları kapsamında 2035 yılında geri kazanım oranı yüzde 60’a çıkarılacak. Atıkların kaynakta ayrı toplanması, en az ikili toplama sisteminin oluşturulması, iyileştirilmesi ve 2053 yılına kadar atıkların düzenli depolamaya gönderilmesinin sonlandırılması için ekonomik ve politik araçlar etkinleştirilmesi planlanıyor.

Sıfır atık uygulamaları ve sera gazı emisyon azaltımı kapsamında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yönelik uygulamalı eğitim modülleri oluşturulması amaçlanıyor.