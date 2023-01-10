Ekonomi Atıl santraller Trakyada üretime kazandırılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Atıl santraller Trakya'da üretime kazandırılıyor

Rüzgâr ve güneş enerji gücü ile öne çıkan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da kurulu güç kapasitesi artırılmaya çalışılıyor. Bölgenin elektrik arz güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye’nin farklı bölgelerinde atıl durumda bulunan ve belirli verimliliğin üzerinde olan yeterli güçteki rüzgâr ve güneş enerji santrallerinin Trakya’ya transfer edileceği öğrenildi.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Atıl santraller Trakyada üretime kazandırılıyor
​Rüzgâr ve güneş enerji gücü ile öne çıkan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da kurulu güç kapasitesi artırılmaya çalışılıyor.

Enerji üssü olmaya hazırlanan Trakya yenilenebilir enerji kaynakları ile kurulu gücünü artırıyor. Bulunduğu bölgede atıl kalan ve belirli verimliliğin üzerinde olan yeterli güçteki santraller Trakya’ya transfer edilecek. Enerjide arz güvenliği için atıl santraller de değerlendirilecek. Rüzgârda kurulu güç Aralık 2022 itibarıyla 11 bin 366 megavatı aşarken, 2023'te en az bin megavat kapasitenin daha hizmete girmesi bekleniyor. Özellikle rüzgâr ve güneş enerji gücü ile öne çıkan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da kurulu güç kapasitesi artırılmaya çalışılıyor. Bölgenin elektrik arz güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye’nin farklı bölgelerinde atıl durumda bulunan ve belirli verimliliğin üzerinde olan yeterli güçteki rüzgâr ve güneş enerji santrallerinin Trakya’ya transfer edileceği öğrenildi. Söz konusu transfere ilişkin ilk uygulamaların bu yıl içinde başlaması öngörülüyor.

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