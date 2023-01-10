Ekonomi 4 milyar dolarlık yatırım için başvurdu Enerji depolama için İngilizler de sırada
TÜRKİYE EKONOMİSİ

4 milyar dolarlık yatırım için başvurdu: Enerji depolama için İngilizler de sırada

Rüzgar ve güneşten gelen enerjiyi depolamaya yönelik yoğun yatırımcı ilgisi sürüyor. EPDK talebin 230 milyar doları aştığını duyurmuştu. İngiltere merkezli enerji şirketi Hive Energy de 30’dan fazla bölgede 4 milyar dolarlık yatırım için başvurduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
4 milyar dolarlık yatırım için başvurdu: Enerji depolama için İngilizler de sırada
​İngiltere merkezli temiz enerji şirketi Hive Energy, Türkiye'ye yaklaşık 4 gigavatlık depolamalı güneş enerjisi projesi için 4 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekmeyi planlıyor.

İngiltere merkezli temiz enerji şirketi Hive Energy, Türkiye'ye yaklaşık 4 gigavatlık depolamalı güneş enerjisi projesi için 4 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekmeyi planlıyor. Şirket, Türkiye'nin farklı illerinde 30'dan fazla lokasyonda depolamalı güneş enerjisi projesi geliştirmek için süreci başlattı. 20'nin üzerinde ülkede yenilenebilir enerji projeleri geliştiren Hive Energy Türkiye'de yerleşik Çuhadar Enerji ve Viva Enerji firmalarıyla yaptığı iş birliği ve finansman sözleşmeleri kapsamında 30'un üzerinde santral kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) başvuruda bulundu.

BAŞVURU SONUCU MARTA KADAR NETLEŞECEK

Başvuru kapsamındaki projelerin kapasiteleri 11 ila 230 megavat arasında değişiklik gösteriyor. Başvurular, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Burdur, Niğde, Nevşehir, Karaman, Aksaray, Adıyaman, Şanlıurfa, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Balıkesir, Elazığ, Konya, Eskişehir, Ankara ve Yozgat'ta yoğunlaşıyor. Bu projelerin 3 gigavattan fazlasına denk gelen bölümü, Hive Energy Türkiye'nin proje paydaşları Çuhadar Enerji, Viva 2 Enerji, Viva 3 Enerji, Viva 4 Enerji, Viva 5 Enerji ve Viva 6 Enerji ile birlikte planlandı. Ön lisans almaya hak kazanacak projelerin yılın ilk çeyreğinde netleşmesi beklenirken, sürecin tamamlanmasının ardından uluslararası kuruluşlarla finansman görüşmesi yapılacak.

TÜRKİYE’YE GÜVENİN İSPATI

Hive Energy Türkiye Genel Müdürü Tolga Metin, Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini dile getirdi. Türkiye'de yoğun şekilde yeni proje geliştirme faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Metin, “Başvurular ve yatırım planları Türkiye'deki yenilenebilir enerji potansiyeline güvenin ispatı. Elimizde büyük bir yatırımcı havuzumuz var. Hive Energy, yıllardır bu fonlarla iş birliği içinde olduğu için, bizim için projelere fon bulmak oldukça kolay” diye konuştu. Daha önce Adıyaman'da 10,5 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Metin, "Şu anda başvurduğumuz kapasiteler, Adıyaman'daki projemizin 350 katından fazla bir güce denk geliyor” dedi.

YATIRIM TALEBİ 230 MİLYAR $’I AŞTI

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik depolamada yatırım talebinin 230 milyar doları aştığını bildirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tahsis edilecek kapasitenin yaklaşık 30 bin megavat olmasına karşın 40 günlük sürede 164 bin 200 megavat kurulu gücünde 2 bin 753 başvuru yapıldığını söyledi. Yılmaz, "Başvuruların 72 bin 400 megavatlık bölümü güneş, 91 bin 800 megavatlık bölümü ise rüzgar enerjisi alanında gerçekleşti” dedi.

Mustafa Yılmaz
Mustafa Yılmaz

Başvurular EPDK tarafından inceleniyor

230 milyar doları aşan depolamada yatırım talebinin 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını beklediklerini söyleyen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, başvuru süreciyle alakalı şu detayları paylaştı: “EPDK, başvurulara ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeye alınan başvurular, başvuru sırasına göre kapasite tahsisi yapılabilmesi için TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek. Kapasite tahsisi yapılan başvurular, teknik değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ulaştırılacak. Başvuruda bulunan yatırımcılardan kapasite alanlara, diğer yükümlülükleri de sağlamaları halinde EPDK tarafından ön lisans verilecek.”

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