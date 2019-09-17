ATM hırsızlıklarına karşı Quick’ten sigorta

Konuyla ilgili yeni bir hizmet sunduklarını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, QKimlik ile hem ATM hırsızlıklarının hem de siber saldırılara karşı vatandaşların koruma altına alınacağını belirtti.

“Quick Sigorta yeni ürünleri de piyasaya sundu. Bunların başında QKimlik ürünümüz geliyor” diyen Yaşar, sözlerine şöyle devam etti: “QKimlik ürünümüzle biz hem sanal ortamda hem de fiziki ortamlarda; yani ATM başında, ekran başında ya da web ortamında kimliklerin korunması, itibar riskinin yönetilmesi, siber saldırılara karşı koruma sağlanması ya da kapkaça, hırsızlığa karşı koruma sağlanması üzerine ürün geliştirdik. Dolayısıyla her yaş grubunu ATM’lerde meydana gelecek suistimallere ve kapkaçlara karşı koruyoruz” dedi.