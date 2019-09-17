Ekonomi ATM hırsızlıklarına karşı Quickten sigorta
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ATM hırsızlıklarına karşı Quick’ten sigorta

Quick Sigorta, ATM hırsızlıkları ve siber saldırılara karşı geliştirilen yeni sigortacılık hizmetinin tanıtımını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Konuyla ilgili yeni bir hizmet sunduklarını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, QKimlik ile hem ATM hırsızlıklarının hem de siber saldırılara karşı vatandaşların koruma altına alınacağını belirtti.

“Quick Sigorta yeni ürünleri de piyasaya sundu. Bunların başında QKimlik ürünümüz geliyor” diyen Yaşar, sözlerine şöyle devam etti: “QKimlik ürünümüzle biz hem sanal ortamda hem de fiziki ortamlarda; yani ATM başında, ekran başında ya da web ortamında kimliklerin korunması, itibar riskinin yönetilmesi, siber saldırılara karşı koruma sağlanması ya da kapkaça, hırsızlığa karşı koruma sağlanması üzerine ürün geliştirdik. Dolayısıyla her yaş grubunu ATM’lerde meydana gelecek suistimallere ve kapkaçlara karşı koruyoruz” dedi.

Güneş Sigorta, katılım sigortacılığı hizmetine başladı
EKONOMİ
Güneş Sigorta, katılım sigortacılığı hizmetine başladı
İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

​İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi.
Kulp belediye başkanına tutuklama

Kulp belediye başkanına tutuklama

​Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili 5 HDP'li tutuklandı.
Maç tekrar mı edilecek?

Maç tekrar mı edilecek?

​Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası iddiası.
Lider Alanyaspor

Lider Alanyaspor

​Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Alanyaspor 4. haftayı da lider kapattı.
Suriye'de yeni dönem: Üyeler onaylandı

Suriye'de yeni dönem: Üyeler onaylandı

​Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin zirvesinde tarihi kararlar alındı.
Boris nerede?

Boris nerede?

​Protestoları aşamayan İngiliz liderin kürsüsü boş...

Yeniden göklerde

Yeniden göklerde

​KKTC'de indirilen Türk bayrağı ve Denktaş fotoğrafı teslim edildi.
Beyoğlu <br>'Kademe' atladı

Beyoğlu
'Kademe' atladı

​Yerli ve milli aracı ilk Belediye Başkanı Yıldız test etti.
Köprüde <br>montaj başladı

Köprüde
montaj başladı

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor.
İran BAE <br>tankerine el koydu

İran BAE
tankerine el koydu

​Körfez'de krizin boyutu derinleşiyor.
İlk kez Türkiye'de

İlk kez Türkiye'de

Putin'in gözbebeği Ankara'da dikkatten kaçmadı.
Havada<br>şov yaptılar

Havada
şov yaptılar

İstanbul Boğazı üzerinde iki tur attılar.
MEB'e ait olduğu <br>iddia edildi

MEB'e ait olduğu
iddia edildi

Bilginin asılsız olduğunu ortaya çıktı.
Kumpasçı<br>savcıya hapis

Kumpasçı
savcıya hapis

FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Türkiye'yi etkileyecek

Türkiye'yi etkileyecek

Suudi Arabistan'daki saldırı sonrası gözler akaryakıt ve doğalgazda.
Utanmazlar!

Utanmazlar!

Yunanistan'da sporcularımıza büyük küstahlık.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.