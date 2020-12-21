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AVM perakende ciro endeksi ekim ayında yüzde 19,1 arttı

AVM perakende ciro endeksi arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre, ekim ayında bir önceki aya göre, enflasyondan arındırılmadan hesaplandığında yüzde 19,1 artarak 349 puan oldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar ekim ayında İstanbul’da 1.661 TL, Anadolu’da 1.111 TL olarak gerçekleşti.

Türkiye geneli metrekare verimliliği ise ekim ayında 1.331 TL olarak tespit edildi.

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Ekim dönemi, eylül dönemiyle karşılaştırıldığında, AVM’lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30,3, ayakkabı kategorisi 29,2, yiyecek-içecek kategorisi 17, hipermarket kategorisi 16,4, diğer kategori ise yüzde 10,5 artış gösterdi.

Teknoloji kategorisi metrekare verimliliğinde de yüzde 2,9'luk artış oldu.

Ekim döneminde ziyaret sayısı endeksi ise bir önceki ayla karşılaştırıldığında yüzde 16,4'lük artış kaydetti.

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