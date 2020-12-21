Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Mutasyona uğrayan koronavirüs petrol fiyatlarını vurdu
DÜNYA EKONOMİSİ

Mutasyona uğrayan koronavirüs petrol fiyatlarını vurdu: Yüzde 5.0'ten fazla düşüş var

Mutasyona uğrayan koronavirüs petrol fiyatlarını vurdu

Koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğraması petrol fiyatlarını da vurdu. Virüsün mutasyona uğramasıyla birlikte artan kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının etkisiyle, küresel emtia piyasalarında petrol fiyatları yüzde 5.0'ten çok düştü.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Virüs mutasyonunun açıklanmasıyla 25'ten çok ülke Birleşik Krallık'tan uçuşları yasaklarken, yakın zamanda bu ülkeden gelen yolculara yeni testler uyguluyor ve karantina altında tutuyor.

50 DOLARIN ALTINA İNDİ

Gelişmelerle, Şubat teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.40 düşüşle 49.53 ile yeniden 50 doların altına gerilerken, aynı ay teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.44 düşüşle 46.58 dolara indi.

  • Avrupa'ının büyük petrol şirketlerinin yer aldığı enerji endeksi de yeni yasakların petrol talebini azaltacağı endişesiyle yüzde 4.0'e yakın gerildi.

Petrol devlerine 150 milyar dolarlık şok!
EKONOMİ
Petrol devlerine 150 milyar dolarlık şok!

Abone Ol Google News
HDPli Aktürkten Savcı Sayana suikast emri: Susturun en fazla 20 yıl yatarsınız

HDP'li Aktürk'ten Savcı Sayan'a suikast emri: Susturun en fazla 20 yıl yatarsınız
Mutasyon ne kadar tehlikeli?

Mutasyon ne kadar tehlikeli?

​Büyük paniğe neden olan mutasyonun bilinmeyenleri.
Sıradaki işlem kan dondurdu

Sıradaki işlem kan dondurdu

​Gömüldükleri mezarlardan çıkmışlardı...

Gergerlioğlu'nun FETÖ'cü Kanter'le toplantısı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı<br>talimat verdi

Cumhurbaşkanı
talimat verdi

​İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey Türkiye'ye getirilecek.
Türkiye'de görüldü

Türkiye'de görüldü

Dünyadaki en tehlikeli 100 canlıdan biri.

ASELSAN geliştirdi

ASELSAN geliştirdi

​Koronavirüsü hızlı tespit edecek yeni sistem.
198 yıl 4 ay ceza aldı

198 yıl 4 ay ceza aldı

​'Ponzi Arzu'ya verilen ceza için 'hukuka uygun' tescili.
3 ay boyunca elektrikleri kesilmeyecek

3 ay boyunca elektrikleri kesilmeyecek

EPDK'dan yaşlılar, engelliler, gaziler ve şehit aileleri için yeni karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.