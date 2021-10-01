Ekonomi Avrasya Tüneli geçişlerinde fazla ücret alındığı iddiasına Bakanlıktan yalanlama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Avrasya Tüneli geçişlerinde fazla ücret alındığı iddiası'na Bakanlıktan yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Avrasya Tüneli geçişlerinde "hatalı döviz kuru nedeniyle 2020 yılı şubat-haziran döneminde otomobillerden fazla ücret alındığı" iddiasıyla ilgili olarak, "alınan ücretin sözleşmede yazıldığı üzere her yıl doğru şekilde hesaplandığını ve uygulandığını" bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrasya Tüneli geçişlerinde fazla ücret alındığı iddiasına Bakanlıktan yalanlama
Avrasya Tüneli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde medya organlarında yer alan "hatalı döviz kuru nedeniyle 2020 yılı şubat-haziran döneminde otomobillerden fazla ücret alındığı" haberi ve referans alınan Sayıştay denetçi görüşünden dolayı açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Sayıştay denetçisinin raporunda, iddia edildiği gibi "Güncel geçiş ücretlerinin hesaplanmasında döviz kurunun hatalı belirlenmesi" gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Alınan ücret, sözleşmede yazıldığı üzere her yıl doğru şekilde hesaplanmakta ve uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Avrasya Tüneli Projesi'nin 2008'de ilgili kanun uyarınca yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edildiği ve 2011'de Uygulama Sözleşmesi'nin imzalandığı bilgisi verilerek, tüm uygulamaların da anılan sözleşmelerin hükümlerine uygun olarak devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, her yıl ocak ayı içinde belirlenerek şubat ayı başında uygulamaya konulan yeni ücrete esas döviz kurunda hangi tarihin dikkate alınacağına dair sözleşme maddesi de yer aldı.

Buna göre, işletme yılının ocak ayının 2'inci günü için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayınlanan Amerikan doları için döviz alış kurunun, söz konusu günün tatil gününe rastlaması durumunda ise bir önceki ayın en son çalışma gününün kurunun esas alınacağı belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözleşmede açık olarak belirtilen bu hüküm gereğince Avrasya Tüneli geçiş ücreti belirlenirken her yıl 'Ocak ayının ikinci günü T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan (dolar) için döviz alış kuru' esas alınmaktadır. 2020 yılı için de aynı kural uygulanmıştır. Sayıştay denetçisinin yazdığı şekilde 31 Aralık kurunun alınması sözleşmeye aykırıdır. 2 Ocak 2020 tarihli kur 5,9478 lira, 31 Aralık 2019 tarihli kur ise 5,9400 liradır. Fazla tahsilat yapılan bir ücret belirlenmesi asla söz konusu olmamıştır ve olmayacaktır. Diğer yandan bu husus, Sayıştay denetim raporunun 'mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan B. Diğer Bulgular' bölümünde yer almış ve 'bulgu' vasfındaki kanaatidir. Somut gerçeklikle uyuşmayan bulgular değişebilir, çürütülebilir vasıftadır."

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
EKONOMİ
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

Avrasya Tüneli'nde inanılmaz olay: Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
FOTOĞRAF 15
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37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray ve 38 yaşındaki Elektrik Mühendisi Deniz Giray çifti, 2015 yılında evlendi. İlk çocukları Devin Ege ise 2 gün önce, Avrasya Tüneli'nde hayata gözlerini açtı.
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Kartal'da yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler'deki hastaneye gitmek için yola koyuldu. Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli'ne vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı. Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli'nden, kucağında bebeği ile çıktı.
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Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek oldu. Hastaneden dün taburcu olan aile, bu defa bebekleriyle sakin bir yolculuk geçirdi. Giray çifti Avrasya Tüneli'nden bebekleriyle ikinci defa geçerek, evlerine döndü.
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OĞLUM BEKLEMEDİ BEN DE ONA EBELİK YAPTIM <br> <br> Anne Giray, “Sanırım Avrasya Tüneli'nde ilk doğan bebek oldu oğlumuz. Bizim için şaşkınlık, mutluluk, heyecan… o sırada hepsi bir aradaydı. Ne yapacağımızı bilemedik tabii ilk önce. İhtimal verdiğimiz bir şey değildi, hastaneye yetişmeye çalışıyorduk. Sonra bir baktık ki gerçekten oğlumuz beklemeyecek. Ve doğumu arabada gerçekleştirmek zorunda kaldık. Eşim de sağ olsun bizi yetiştirmek için elinden geleni yaptı ama oğlum beklemedi, ben de ona ebelik yaptım diye konuştu.
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“AVRASYA TÜNELİNE GİRDİĞİMDE HAMİLEYDİM, ÇIKTIĞIMDA OĞLUMUZ KUCAĞIMDAYDI <br> <br> Kartal'da yaşadıklarını ve doktorlarının bulunduğu Bahçelievler'deki hastaneye biran önce yetişmek için yola çıktıklarını anlatan Giray, şunları söyledi: “Bahçelievler'de doktorumuz. Onun yanına gelmemiz gerekiyordu. Sancı saat 05.00 gibi başladı ama evden çıkıp buraya gelinceye kadar sancılar çok şiddetlendi. Ben de doğuracağımı anlayınca kendimce pozisyon aldım arabanın ön koltuğunda. Baktım ki bebek geliyor… Nasıl olsa kadınlar eskiden de bu şekilde doğuruyordu, aklıma onlar geldi. Tabii acı, sancı hepsini yaşadım. Biraz yüksek sesle bağırmış, çağırmış da olabilirim ama bebek baktım ki geliyor artık, onu doğurmak zorunda olduğumu anlayınca, gerekeni yapmak durumundaydım..
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Çünkü onu anne karnında bırakmaya çalışmak hayatını tehlikeye atmak anlamına geliyordu. Sonra bir baktık geldi. Kafası gelince artık devamını almak durumunda kaldım. Kafası çıkınca, kafasını tuttum ve kucağıma yatırdım. Çok da sakin bir şekilde doğdu oğlum sağ olsun… Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim. Çıktığımda artık oğlumuz kucağımızdaydı. Doğmuştu. Bizim için gerçekten unutulmaz bir an. Biz şanslıyız, bebeğimizi babamızın da gayretiyle sağlıkla kucağımıza aldık
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“POLİS DESTEK OLDU, BİR ARAÇ TÜNELDE ESKORTLUK ETTİ <br> <br> Baba Deniz Giray ise o anları şöyle anlattı: “Öncelikle çok panik oldum tabii ben de, ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Anlayamadık nasıl bir şey geldiğini, mosmor bir şey geldi. Daha sonradan anladık çocuk olduğunu. Eşim o sırada bağırmaya başladı. ben geleceğini tahmin etmiyordum. O sırada benim kornam bozuldu. Dörtlülerle, selektörlerle gidiyordum zaten. Sağ olsunlar Avrasya Tüneli'ne kadar bir polis bize destek oldu, emniyet şeridinden geldik...
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Avrasya Tüneli'nde de bir eskort arabası arkamıza takıldı. Yol veren herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten bir acil durum olduğunda memleketimizin insanı yol veriyormuş. Kartal'dan buraya sabah 8 trafiğinde 48 dakikada geldik. Doğum Avrasya Tüneli'ne girince başladı. içeri girdiğimizde sancı üst noktadaydı ve tünelden çıktığımızda Devin Ege bizimle birlikteydi
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KORDONU ARABADA KESİLDİ <br>< br> Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldikten sonra o anları kaydeden baba Deniz Giray de “Tam doğum anını kaydedemedik tabii ki, o sırada biz de çok paniktik. Avrasya Tüneli'nden çıktıktan 10 dakika sonra çekebildim. Doğmuştu artık, durumu iyiydi bize göz kırpıyor, hareket ediyordu...
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Paniğimiz biraz azalmıştı. Onu sardık, o zaman çekebildik. Hastaneye gelince, Canan hemşire hemen arabaya koştu, bindi. Kordonu arabada kesildi. Tüm operasyon koltukta oldu ifadesini kullandı.
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Avrasya Tüneli'nde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Title
Avrasya Tüneli'nde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Title
Avrasya Tüneli'nde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Title
Avrasya Tüneli'nde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Title
Avrasya Tüneli'nde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Avrasya Tüneli'nde inanılmaz olay: Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Avrupa ile Asya kıtasını bağlayan Avrasya Tüneli'nde doğum gerçekleşti. Derinliği 106 metreyi bulan tünelde doğum yapan öğretmen Seda Giray, "Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim, çıktığımda oğlumuz kucağımdaydı" dedi.


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