Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı: Ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli’nin 4 yılda 4,1 milyon sürücü tarafından 64,5 milyon kez kullanıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli’nin, nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul’un trafik sıkışıklığının azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağladığı belirtildi.

4 işletme yılı sonunda 4,1 milyon farklı plakalı aracın 2020'de etkili olan salgın sürecine rağmen tüneli toplamda 64,5 milyon kez kullandığı ve kullanıcıların 1 saatlik zaman tasarrufu sağladığı bildirildi.

Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücülerin, toplamda 111 milyon saat zaman tasarrufu, 152 bin ton yakıt tasarrufu, 64 bin ton emisyon azalımı ve 1,3 milyar araç-kilometre azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 milyar liralık katkıda bulunulduğu belirtildi.

EKONOMİ Avrasya Tüneli'ne uluslararası inovasyon ödülü