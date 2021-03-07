Ekonomi Avrasya Tünelini 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı Ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrasya Tüneli'ni kaç kişi kullandı?

Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı: Ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli’nin, açıldığı günden bu yana 4,1 milyon sürücü tarafından 64,5 milyon kez kullanıldığını açıkladı. Tüneli kullanan sürücüler, toplamda 111 milyon saat zaman, 152 bin ton yakıt tasarrufu sağladı. 64 bin ton emisyon azalımı ve 1,3 milyar kaza maliyeti tasarrufu elde edildi. Avrasya Tüneli’nin Türkiye ekonomisine katkısı 6 milyar lira oldu.

Haber Merkezi AA
Avrasya Tüneli
Avrasya Tüneli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli’nin 4 yılda 4,1 milyon sürücü tarafından 64,5 milyon kez kullanıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli’nin, nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul’un trafik sıkışıklığının azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağladığı belirtildi.

  • 4 işletme yılı sonunda 4,1 milyon farklı plakalı aracın 2020'de etkili olan salgın sürecine rağmen tüneli toplamda 64,5 milyon kez kullandığı ve kullanıcıların 1 saatlik zaman tasarrufu sağladığı bildirildi.

Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücülerin, toplamda 111 milyon saat zaman tasarrufu, 152 bin ton yakıt tasarrufu, 64 bin ton emisyon azalımı ve 1,3 milyar araç-kilometre azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 milyar liralık katkıda bulunulduğu belirtildi.

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