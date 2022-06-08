Ekonomi Avro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, Kovid-19 tedbirlerinin kalktığı ve Rusya-Ukrayna savaşının başladığı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Avro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü
Foto/arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı birinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin son verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin birinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 yükseldi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,6'lık artış gösterdi.

Eurostat’ın bir önceki tahmininde Avro Bölgesi'nin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2021'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 5,1 büyüdüğü öngörülmüştü.

Son verilerle büyüme yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, İspanya'da yüzde 0,3 ve İtalya’da yüzde 0,1 artarken, Fransa'da yüzde 0,2 geriledi.

Büyüme, önceki çeyreğe kıyasla en yüksek yüzde 10,8 ile İrlanda'da, yüzde 5,2 ile Romanya'da ve yüzde 3,6 ile Letonya'da belirlendi.

Büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'da yüzde 3,8, Fransa'da 4,5, İtalya'da 6,2 ve İspanya'da yüzde 6,4 oldu.

AB'de istihdam 2022'nin birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 arttı. İstihdam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2,8 yükseldi.

Avro Bölgesi’nde ise istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,9 arttı.

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