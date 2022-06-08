Buğday alım fiyatları üretimi teşvik edecek

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, 2022 yılı için hububat alım fiyatlarını değerlendirerek, TMO'nun üreticiden ton başına kırmızı ve beyaz sert ekmeklik buğdayı 6 bin 50 lira ve ilave 1000 lira prim ile 7 bin 50 liradan, makarnalık buğdayı 6 bin 500 lira ve ilave 1000 lira prim ile 7 bin 500 liradan, arpayı ise 5 bin 500 lira ve ilave 500 lira prim ile 6 bin liradan alacağını anımsattı.

Taşpınar, ilave prim ödemesinden, ürününü TMO'ya 1 Eylül 2022'ye kadar satan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıtlı üreticilerin yararlanabileceklerini ve hububat prim ödemelerini bu yıl hububat ekim döneminde alabileceklerini söyledi.

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Açıklanan fiyatların piyasaya verilen bir mesaj olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Taşpınar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2022 hasat mevsiminde buğday üretiminin uzun yıllar düzeyinde ve geçen yıla göre yüzde 17,6 artışla 20 milyon ton olacağını, arpa üretimin de uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 1,25 artış ile 8,1 milyon ton olacağı tahmin etmekteyiz. Açıklanan hububat alım fiyatlarıyla dünyada yaşanan gelişmeler gözetilmiş, iç piyasa ile dünya fiyatları dengelenmiştir. Mahsul, serbest piyasa ve borsalarda bu fiyatların üzerinde de işlem görebilecektir. Açıklanan alım fiyatları buğday üretimini teşvik etmek için olumlu olmuştur."

"Prim destekleri ürün teslimiyle ödensin"

Son yıllarda dünyada yaşanan gelişmelerin gıda güvenliğini tehdit edici boyutlara ulaştığına işaret eden Taşpınar, ülkelerin buğday gibi temel ürünlerde ihracat kısıtlamasına ya da yasaklamasına gitmesinin gıda güvenliği sorununu çok daha dramatik hale getirdiğini vurguladı.

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Taşpınar, yaşanan bu gelişmelerin, başta buğday olmak üzere, temel ürünlere yönelik alınan önlemlere rağmen tüm dünyayı etkilediğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bunların sonucu olarak ithal edilen buğdayın tonu 420 doları ve iç piyasada kilogram buğday fiyatı ortalama 6 lirayı aşmıştır. Petrol, doğal gaz, elektrik, gübre ve zirai ilaç gibi temel girdi fiyatları tüm dünyada olduğu gibi katlanarak artmıştır. Bu açıdan, açıklanan alım fiyatı, yaşanan bu olumsuzlukların üstesinden gelebilmek adına üreticiye katkı sağlayacak diyebiliriz. Buğday üretimini teşvik için hububat prim desteğinin sonbahar ekim döneminde değil de ürün teslimiyle ödenmesi daha uygun olacaktır."

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