Avro küresel ödemede doları geçti

Küresel ekonomide rezerv para olarak kullanılan doların bu özelliğini kaybedeceğine yönelik tartışmalar son gelişmelerle somutlaşmaya başladı. Ticaret gerginlikleri, pandemi temelli durgunluk, siyasi uyumsuzluklar ve Amerika’daki başkanlık seçimleri doların uluslararası ödemelerdeki payı üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. ABD’nin para birimi Mart ayındaki zirvesinden sonra yüzde 11’den fazla geriledi. Euro, geçtiğimiz ay doları sollayarak küresel ödemelerde en çok kullanılan para birimi oldu. Bankalararası Küresel Finansal İletişim Derneği verilerine göre, euro ödemelerde birinci olurken dolar ikinci sırada yer aldı, pound ise üçüncü sırada. En son Şubat 2013’te euro ödemelerde doları geçebilmişti.
BEKLENTİ DAHA DA DÜŞECEĞİ YÖNÜNDE
- Analistler doların daha fazla değer kaybetmesini bekliyor. ABD Doları'nın kullanım payı Aralık ayından geçen aya kadar 4.6 puan düşerek yüzde 37.64’e geriledi. Bank of International Settlements’ın Temmuz ayı raporuna göre, dolar sınır ötesi kredilerin ve borçların yarısını oluşturarak hala ana fonlama birimi olmayı sürdürüyor. Ancak doların küresel rezerv para statüsünün yakında biteceği söylemleri de giderek daha fazla dilleniyor. Hatırlanacağı üzere 2019’da ABD Merkezli JP Morgan, doların küresel rezerv para statüsünün yakında biteceğini ve müşterilerini buna göre pozisyon almaları gerektiği konusunda uyarmıştı. Bankanın döviz, emtia ve faiz stratejisti Craig Cohen, privatebank.jpmorgan.com sitesinde yayınlanan “Dolar aşırıya kaçan ayrıcalığının sonuna mı geliyor?” başlıklı makalesinde; doların dünyanın hakim parası olma özelliğini kaybedebileceğine inanıyoruz. Yapısal nedenler ve dönemsel engeller nedeniyle (orta vadede değerini yitirebilir)” ifadelerine yer verilmişti.