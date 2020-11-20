Avro küresel ödemede doları geçti​: Dolar mı daha çok kullanılıyor avro mu? Avro küresel ödemede doları geçti Küresel ödemelerde neredeyse tek söz sahibi olan dolar ikinci kez avroya yenik düştü. Pandeminin de etkisiyle geçtiğimiz ay küresel ödemelerde en çok kullanılan para birimi yüzde 38 ile avro oldu. Dolar ikinci sıraya indi.

Haber Merkezi 20 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 20 Kasım 2020, 04:46 Yeni Şafak