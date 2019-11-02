Aycı'dan Uzak Doğu ile Amerika'ya yeni hat müjdesi: 2020 yılında başlayacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışının üzerinden bir yıl geçtiğini, büyük taşınmanın ardından 6 ayın geride kaldığını anımsattı.

Bu kadar büyük ölçekli bir taşınmanın dünyada az örneğinin görüldüğünü ifade eden Aycı, "Bundan daha küçük taşınmalarda hatta terminal değişikliklerinde dahi hava yollarının operasyonel açıdan büyük sıkıntıya girdiklerine dair örnekler mevcut. Ancak sağlam planlamamız ve yüksek verimli çalışma programımızla çok şükür biz bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." dedi.

Aycı, resmi açılıştan nisan ayındaki "Büyük Göç"e kadar geçen yaklaşık 6 aylık sürede Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yanı sıra iç ve dış hatlarda İstanbul Havalimanı'na ilave uçuşlar koyduklarını kaydederek, bu süre zarfında, toplamda 3 bin 500'ten fazla ilave iniş-kalkış operasyonu icra edildiğini söyledi.

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Bu uçuşların, daha önce yaptıkları altyapı ve risk analizlerinin, havalimanının tam anlamıyla faaliyete geçmesinden önce karşılaşabilecekleri sorunları görmelerine ve hızlıca müdahale etmelerine olanak sağladığını anlatan Aycı, şunları kaydetti:

"Böylelikle nisan ayında yeni evimizde ikamet etmeye başladığımızda problemlerin çoğunu önceden tespit edip çözmüş olduğumuzdan, sorunsuz bir şekilde yolcularımıza hizmet sunmayı sürdürdük. Sonraki süreçte de çok kısa bir süre içerisinde tekrardan tam kapasite ile operasyonlarımıza devam ettik. Bu da öncesinde gerçekleştirilen sağlam bir planlamadan geçiyor tabii. Taşınmadan 8 hafta sonra Ramazan Bayramı'nda en yoğun süreçlerimizden ilkini yaşadık. Bu dönemde 1,4 milyonun üzerinde yolcu ağırladık. Daha sonrasında da yine yaz sezonu ve Kurban Bayramı gibi yoğun dönemleri atlattık.

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Kurban Bayramı döneminde ise 1,7 milyon yolcumuzun gerek yurt içi gerekse de yurt dışındaki destinasyonlarımıza erişimlerini sağladık. Ayrıca bu dönemlerde sistemlerimizden kaynaklı büyük sorunlar yaşamadık. Tabii ki geçen 6 ayda ufak pürüzler, birtakım eksiklikler ortaya çıkmadı değil ama bunların hızlıca giderilmesine yönelik yetkili arkadaşlarımız, etkin bir performans sergileyip, bu eksiklikleri hızla kapatarak operasyonun devamlılığını sağladı ve sağlıyorlar. Ayrıca, sistemde ilave iyileştirmeler gerçekleştirip, bunlar üzerinde de yoğun çalışmalar yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde 3. pist ile birlikte operasyonel anlamda çok daha fazla ilave iyileştirmeler de yine ekiplerimizce hayata geçirilmiş olacak."

Aycı, bu yıl "Boeing 737 MAX" sorunu ile "Airbus A-321 Neo" teslimatlarındaki gecikmelere rağmen yeni planlamalar sayesinde zorlu süreçte uçuş ağlarını genişlettiklerini söyledi.

OYNAT 00:40 THY pilotunun anonsu Millilerimizi duygulandırdı Fransa maçının ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla yurda dönen A Milli Takım kafilesi, dönüş yolunda kokpit ekibinin 'anons' sürpriziyle karşılaştı. THY pilotu Muhammet Genç'in, 2002'deki dünya 3'üncülüğü sonrası A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır sözlerini hatırlatarak takımı tebrik etmesi, teknik heyet ve futbolculardan büyük alkış aldı.

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Yeni hatlar

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yeni açılan hatlara ilişkin de bilgi verdi.

Dış hatlarda sırası ile Fas'ta Marakeş, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah, Fransa'da Strazburg, Nijerya'da Port Harcourt, Endonezya'da Bali, Kongo'da Pointe-Noire, Meksika'da Mexico City ile Cancun ve Mısır'da Luksor hatlarını açtıklarını belirten Aycı, şunları kaydetti:

"5 Aralık itibarı ile Finlandiya'da Rovaniemi'ye uçmaya başlayacağız. 2020 yılında 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile yeni noktalar açmanın yanı sıra frekans derinliği ve bağlantı kalitesini artırmaya daha fazla odaklanacağız. Bu sene teslim aldığımız 6 adet 'B-787'lere ilave olarak 2020 yılında teslim alacağımız 9 adet 'B-787' ve 5 adet 'A350' de bu konuda bize epey yardımcı olacak.

FOTOĞRAF 6 Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş. ve Kibar Holding şirketlerinin ortak girişimi ile kurulmuş olan TSI tarafından üretilen 11,6 inçlik büyük ekranlara sahip Epianka model ekonomi sınıf koltuklar, Boeing’in Türk Hava Yolları için ürettiği yeni nesil uçak modellerinde zorlu test aşamalarından sıfır hata ile geçerek teslim edildi. Epianka, ekonomi sınıfı koltuklara yeni bir anlayış getirerek lider havayolları için en iyi çözümlerden biri haline geliyor. Koltuk aynı zamanda konfor ve pratikliğin anlamını değiştirerek, uçuş eğlence sistemi için 11,6 inçlik modern ekranlar sunuyor. TSI Aviation Seats, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren ekonomi sınıfında kullanılan dünyadaki en büyük ekrana (13,3”) sahip koltukların teslimatını da yapmaya başlayacak. YERLİ KOLTUKLA DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIYOR: Epianka, 2018’de A321neo ve B737 MAX tipi dar gövdeli uçaklar için gerekli sertifikaları alarak uçmaya başlamıştı. 2019’un 3. çeyreğinden itibaren Airbus A350 model geniş gövde uçaklar için de teslimatlar başlayacak. Kibar Holding ve Türk Hava Yolları’nın ortak iştiraki olan TSI Uçak Koltuk Üretim A.Ş. yerli tedarikçilerine verdiği destek ile dışa bağımlılığı azaltmaktadır. Toplamda 140 kişiye ulaşan ekibi ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve Utah, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesislerinde tasarım, mühendislik, üretim ve AR-GE faaliyetlerini sürdüren TSI Uçak Koltuk Üretim, Türk Hava Yolları’nın satın aldığı uçakların koltuklarını Boeing’e sektör ortalamasından 8 ay daha erken teslim ederek büyük başarıya imza attı. THY'DEN 400 UÇAK İÇİN SİPARİŞ ALINDI: Türk Hava Yolları’ndan yaklaşık 400 adet uçak için koltuk siparişi alan ayrıca Freebird Havayolları, Azerbaycan Havayolları, Nordavia Havayolları ve Nordwind Havayolları ile anlaşmaları bulunan TSI; halihazırda 121 adet uçağın siparişini tamamlayarak koltuk teslimatlarını gerçekleştirdi. THY’nin yeni Dreamliner’ları TSI’nin yerli ve milli koltuklarıyla uçuyor THY’nin yeni Dreamliner’ları TSI’nin yerli ve milli koltuklarıyla uçuyor Türk Hava Yolları'nın filosuna kattığı yeni Boeing B787-9 Dreamliner model uçakların ekonomi sınıf koltukları, ilk ve tek Türk uçak koltuk üreticisi TSI Uçak Koltuk Üretim A.Ş. tarafından üretildi. 5'i opsiyonlu toplamda 30 adet Dreamliner siparişi bulunan Türk Hava Yolları'nın tüm bu uçaklarında TSI tarafından üretilen yerli ve milli Epianka model ekonomi sınıf koltuklar kullanılacak.

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Aralık ayında Muscat (Umman) hattının haftalık frekansını 7'den 10'a çıkaracağız. 2020 yaz tarifesiyle birlikte Los Angeles, Singapur ve Kuala Lumpur hatlarımızı 7 frekanstan 11'e ve Washington DC hattımızı da 7 frekanstan 10'a çıkaracağız. Uçuşlarına bir süre ara verdiğimiz Osaka hattımızı ise 4 frekans olarak 2020 yılı Nisan ayında yeniden devreye alıyoruz. Haziran ayında da 5 frekansa çıkacağız. Tokyo'da Narita'ya ilaveten Haneda Havalimanı'ndan da gerekli uçuş izinlerini aldık. 2020 yılı itibarıyla Haneda'ya 7, Narita'ya 4 frekans uçuş gerçekleştireceğiz.

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Yeni pazarlar için ise çalışmalarımız sürüyor. Çin'de İpek Yolu'nun başlangıcı kabul edilen Xian noktası için izinler alındı. Biz de gerekli hazırlıklarımızı tamamlayarak en kısa sürede bu noktaya sefer başlatmak istiyoruz. Asya kıtasında ve özellikle Çin'de daha fazla noktaya sefer düzenleme arzusundayız. Diğer yandan daha önce odağımızda olan Newark'ı (ABD) tekrar odağımıza aldık. Uygun şartlar oluşması durumunda açmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Kanada'da Vancouver için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Uygun pazar koşulları ve uçak müsaitliğine göre buraya da uçabiliriz."

İstanbul Havalimanı ile ilgili proje aşamasından bugüne kadar sayısını hatırlayamadıkları birçok olumsuz haber ve yayın yapıldığına dikkati çeken Aycı, tüm olumsuz algı çalışmalarına rağmen yeni havalimanının sözü edilen senaryoları boşa çıkardığını hatırlattı.

FOTOĞRAF 18 Türk ve dünya havacılık tarihine geçen İstanbul Havalimanı’ndaki büyük taşınma sürecinin ardından havayolu şirketleri bu destinasyondan dünyanın dört bir yanına uçmaya başladı. Başarılı bir operasyonla yeni evine taşınan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da, uçuşlarını bu noktadan sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan ve bu alandaki liderliği elinde bulunduran THY, yolcu konforunu da bir üst seviyeye taşıdı. Aylar süren hazırlığın ardından İstanbul Havalimanı’nda açılmasıyla birlikte bu noktaları devreye alan THY, yolcularını burada ağırlamaya başladı. LÜKS OTELLERİ ARATMAYAN YOLCU SALONU: Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndaki dikkat çeken hizmet noktalarından birisi ise CİP Lounge olarak ifade edilen özel yolcu salonu. Büyük taşınma öncesinde Atatürk Havalimanı’nda 6 bin metrekarelik bir alanda yolculara hizmet veren CİP Lounge, İstanbul Havalimanı’nda daha da büyüyerek 9 bin 580 metrekareye ulaştı. 5 yıldızlı otelleri aratmayacak özellikte tasarlanan özel yolcu salonunda sinema, kütüphane, müze, çocuk oyun alanı, golf, geleneksel kahve barı ve çay bahçesi gibi birçok özellik bulunuyor. Özellikle transit yolcuların bekleme süreleri de göz önünde bulundurularak rahatlıkla dinlenebilmeleri için yolcu salonunda 24 adet süit, 24 adet de duş kabini oluşturuldu. Salonda bekleyen yolcular ihtiyaç halinde THY tarafından oluşturulan toplam 6 tane bulunan toplantı odalarında da özel toplantılarını gerçekleştirebilecek. TÜRKİYE'NİN GELENEKSEL TATLARI DÜNYA VATANDAŞLARINA İKRAM EDİLİYOR: Asya, Avrupa ve Afrika kıt’alarına yakın coğrafi konumunun da avantajıyla bölgenin küresel ölçekteki aktarma merkezi olmaya aday İstanbul Havalimanı’nda, burayı kullanacak dünya vatandaşlarına Türkiye’nin geleneksel lezzetleri de ikram edilmeye başlandı. Ege yöresinin zeytinyağlı yemeklerinin yanı sıra yolculara, Kayseri mantısı, kuru fasulye, patlıcan musakka, sarma gibi yemekler de ikram ediliyor. Ayrıca yolcular baklava ve kadayıf gibi Türk tatlılarından da tadabiliyor. KONTUARA GELEN YOLCULAR BİLE İŞLEMLERİNİ OTURARAK GERÇEKLEŞTİRİYOR: İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte Türk Hava Yolları tarafından devreye alınan bir diğer hizmet noktası da Businnes Class yolcular için oluşturulan Check-in kontuarı. Biletlerini almak için kontuara gelen yolcular, bilet işlemlerini görevlilerin bulunduğu bankoların önündeki koltuklara oturarak ayakta beklemeden gerçekleştirebiliyor. Aynı şekilde yolcular, kontuar adası içerisine konulan koltuklara da oturarak dinlenebiliyor. THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu Büyük taşınmanın ardından operasyonlarını İstanbul Havalimanı'da sürdüren Türk Hava Yolları(THY), yolculara yönelik konfor seviyesini bir üst boyuta taşıdı. Süit odalardan duş kabinlerine, sinema ve kütüphaneden, geleneksel Türk yemekleri ikramına kadar birçok uygulamanın yer aldığı özel yolcu salonu adeta 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

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"Saatte 60 uçağa kadar müdahale edebilecek düzeydeyiz"

İlker Aycı, kış döneminde belli çevrelerde bir beklenti olduğunu ancak THY olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

Dünyanın birçok büyük havalimanında kış koşullarının ortalamanın üstünde geçtiğine dikkati çeken Aycı, şunları söyledi:

"Burada önemli olan kışın şiddeti değil, güvenli bir şekilde operasyonları yürütebilmek için gerekli tüm önlemleri almak ve bu yönlü geliştirmeleri hızla hayata geçirmektir. THY olarak İstanbul Havalimanı'nda dünyanın en büyük de-icing tesisini inşa ettik. 8 bin metrekare üzerine kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alanı olan tesiste de-icing uygulaması yapan araçların sayısını da iki katına çıkardık. Otomasyon sistemi ile işletilen bu tesisi, elektrik kesintisi veya pompalarda oluşabilecek olası arızalar için tüm sistem yedekli olarak tasarladık. Kar yağışları ve hava şartlarına göre değişmekle birlikte buzlanma koşullarında saatte 60 uçağa kadar müdahale edebilecek düzeydeyiz."

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Aycı, kış hazırlıklarının bir diğer önemli tarafını yolcu hizmetlerinin oluşturduğunu belirterek, kesintisiz hizmet verebilmek adına hem havalimanına ulaşım yollarında oluşabilecek durumlar nedeniyle yolcuların gelememesini hem de bazı uçuş aksaklıklarına bağlı olası seyahat problemlerinin yaşanması kaynaklı senaryoları oldukça kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

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"Kış için hazırız"

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca operasyonel kapasite azaltımı ya da kapasite kısıtlamaları halinde devreye alınacak planları yaptıklarını belirten Aycı, altyapıyı bu senaryolara göre her şartta çalışabilecek şekilde hazırladıklarını ve yedeklediklerini bildirdi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bu tür durumlar için çok sayıda araç ve konaklama olanakları planladıklarını dile getirerek, "Her ihtimale karşı yolcularımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerekli çeşitlilikteki kişisel kitlerimizi de belirlediğimiz depolarda hazır tutuyoruz. Öte yandan iç ve dış paydaşlarımızla bu yönde ortak çalışmalar ve görüşmeler de yürütüyoruz. Onların da kendi planları ve hazırlıkları mevcut. Bu ve buna benzer ayrıntılı birçok kış önlemimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Sonuç olarak önümüzdeki kış dönemini en iyi şekilde geçirmek için gerek paydaşlarımız gerek THY olarak bizler hazırız." diye konuştu.