Hava kargoda 6 sıra atladık

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo'nun son 3 yılda yüzde 80 büyüdüğünü belirtti. Aycı, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından "İleriye Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirelen "UTİKAD Zirve 2019"un açılışında yaptığı konuşmada milli havayolu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlker Aycı

LOJİSTİKTE YENİ MEVZUAT İHTİYAÇ

Lojistik sektöründe kullanan teknolojilerin geliştirilebilmesi, maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi ve teslimatların zamanında yapabilmesinin önemine dikkati çeken Aycı, zaman zaman dünya ticaretinden kaynaklanan zamam zaman da müşterilerin beklenti farklılıklarından dolayı bazı mevzuatsal değişmelere ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti. Lojistik sektöründeki değişime dikkati çeken Aycı, "Ülkelerin, şirketlerin artık birbiriyle yarıştığı bir dönemden tedarik zincirlerinin birbiriyle yarıştığı rekabet ettiği bir döneme geçiyoruz. Böyle bir dönemde ürünlerin çok süratlı bir şekilde ilgili adreslere ulaştırılabilmesi gerekiyor. Hızlı, süratli, dinamik ve güvenli hizmet giderek daha önemli bir hale geliyor. Bu da lojistik sektörünü dünya ticaretinde daha merkezi bir konuma getiriyor" diye konuştu.

HAVA LOJİSTİĞİNDE YÜZDE 4 PAY ALIYORUZ

Aycı, THY'nin lojistiğe çok önem verdiğini belirterek, özellikle son birkaç yılda stratejik planlarında ve büyüme planlarında, lojistiği merkeze yerleştirdiklerini ifade etti. Aycı, "Yaptığımız yatırımlarla birlikte son 3 yılda THY özellikle hava kargoda yüzde 80 büyüdü. Filomuzu büyüttük, 24 uçaklık hava kargo filomuz oluştu. Bu gün hava kargo ile 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi unvanını açık ara aldık. Hava kargoda yüzde 4 olan dünya pazar payımızı büyüteceğiz. Bu alanda dünyada 13'üncülükten 7'nciliğe yükseldik, önümüzdeki dönemde hedefimiz önce ilk 5’e sonra ilk 3'e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

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THY koltukları % 82 doldurdu

Fotoğraf: Arşiv

THY bu yıl eylül ayında 6,7 milyon yolcuyla yüzde 82,9 doluluk oranına ulaştı. Eylül ayında dış hat doluluk oranı yüzde 82,5 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı yüzde 86,1 olarak kayıtlara geçti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 6,2’lik, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında da yüzde 5,5’lik artış görüldü. Eylülde taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 11,8 ile Afrika, yüzde 11,5 ile Kuzey Amerika, yüzde 11,4 ile Uzak Doğu ve yüzde 10,7 ile Avrupa katkı sağladı. "Ocak-Eylül 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi"ne göre ise 2019 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 56,4 milyon yolcu taşındı. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül 2019 döneminde yüzde 81,4 olarak gerçekleşti.